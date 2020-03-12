Навальный: У Путина взгляды на экономику, как у майора ОБХСС из 1982 года Алексей Навальный

12.03.2020, 23:12

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Алексей Навальный

Фото: Ap

Торговля-шмарговля. Палатки-шмалатки.

Совершенно гениальное интервью у Путина взял журналист ТАСС Ванденко. Честно, без иронии говорю. Очень хорошая серия вышла.

Там есть ответы на все вопросы. Вот, например, читаешь новый эпизод и получаешь исчерпывающий ответ на вопрос: правда ли, что пока Путин у власти, мы будем становиться всё беднее и беднее, а экономика всё сильнее отставать от развитых стран?

Конечно, да. Ну человек 20 лет во главе страны работает, а у него взгляды на экономику как у майора ОБХСС из 1982 года.

И даже хуже. Майора ничему в школе милиции не научили, а этот — видный монетарист. Кудрин, Кузьминов и Мау его научили. Инфляцию таргетирует. В каждом интервью про «макроэкономическую стабильность».

Но поскреби Милтона Фридмана на любом единороссе и проявятся товарищи зайков, слюньков, воротников и другие официальные лица.

Торговля-шмарговля. Палатки-шмалатки. Ларьки там всякие.

Бизнес — это когда есть Роснефть и вокруг «сотни маленьких предприятий». Ну то есть это как дядька подходит в Тайланде в массаж с рыбками, ноги опускает в аквариум, а они — такие шустрые крохотулечки — чего-то там грызут с ног этих. И мужику приятно, и рыбкам еда.

Вот так же положено с И.И. Сечиным и всей остальной страной. Только желательно без торгашей. Если кооперативы, то пусть будут научно-производственные. Или инновационные. Это лучше, чем торгаши с киосками своими.

Ещё несколько лет и Путин вобьет страну в такое дно, что это потом отразится на размере пенсии детей, родившихся при Путине-президенте.

Поздравляю, кстати, компанию «Яндекс» с тем, что главой их общественного фонда стала тётенька, возглавлявшая предвыборный штаб этого великого экономиста.

Сейчас всё будет. Венчур-шменчур. Только вы это, поменьше торгашеством занимайтесь. А то какие-то «Лавки» открываете и продукты перепродаете. Уже пора запускать проекты «Яндекс. Деталь для двигателя» и «Яндекс. Станок с ЧПУ».

Алексей Навальный, navalny.com