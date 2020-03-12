Президент Франции обратился к нации из-за коронавируса 12.03.2020, 23:24

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Эмманюэль Макрон

Такой эпидемии в стране не было 100 лет.

С понедельника, 16 марта, во Франции все детские сады, младшие, средние, старшие школы, а также университеты закроются для сдерживания распространения коронавируса Covid-19. Учебные заведения будут закрыты до нового распоряжения. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг, 12 марта, в своем телеобращении, передает rfi.fr.

Президент Эмманюэль Макрон обратился к французам в прямом эфире. Одна из основных озвученных мер по борьбы по распространению с коронавирусом — закрытие всех учебных заведений до нового распоряжения. По словам президента, на региональном уровне будет организована система присмотра за детьми, чтобы их родители могли продолжать ходить на работу.

Ранее в отдельных департаментах Франции, где выявляли больше всего случаев заражения (например, Уаза), школы уже были закрыты.

Президент Франции призвал всех людей старше 70 лет, всех страдающих респираторными заболеваниями, людей с инвалидностью по возможности не покидать своих домов. Всех французов он призвал ограничить передвижения. Общественный транспорт при этом будет продолжать работать.

Макрон также призвал все предприятия по возможности перевести сотрудников на работу из дома. При этом государство берет на себя содержание людей, оказавшихся в ситуации частичной безработицы из-за коронавируса. А все предприятия смогут перенести уплату налогов и взносов, запланированных на март.

Президент выразил признательность от имени всей страны «героям в белых халатах», добавив, что для борьбы с коронавирусом будут задействованы студенты-медики и врачи, недавно вышедшие на пенсию. При этом «несрочные» операции будут перенесены.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция переживает самый масштабный санитарный кризис за век (речь идет о пандемии испанского гриппа 1918–1919 годов). Однако он не объявил третью — наивысшую — стадию эпидемии, что означало бы переход от тактики сдерживания распространения вируса к амортизации последствий. Не было объявлено и об отмене муниципальных выборов, первый тур которых запланирован на 15 марта.

Макрон призвал всех французов к солидарности, ответственному поведению и соблюдению мер защиты от заражения и распространения вируса.

В последние дни вирус Covid-19 начал быстрее, чем раньше, распространяться по всей Франции. К четвергу, 12 марта, на территории страны было зафиксирован 2876 случай заражения. 61 человек скончались от последствий коронавируса. 129 находятся в реанимации.