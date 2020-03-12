закрыть
13 марта 2020, пятница, 1:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Свободу Алесю Круткину!
Рубрики

Российские нефтяники храбрятся, что готовы работать при цене нефти $8-10 за баррель

7
  • 12.03.2020, 23:27
  • 3,305
Российские нефтяники храбрятся, что готовы работать при цене нефти $8-10 за баррель

Еще несколько лет назад цена на нефть была 140 долларов за баррель.

Руководители трех нефтяных компаний России заявили, что обладают достаточным запасом прочности и смогут пережить период низких цен на нефть. Об этом они сказали после совещания с нефтяниками, которое провел глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РБК.

«Газпром нефть» обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить текущую ситуацию, даже цена нефти в $10 не критична», — цитирует ТАСС слова гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова.

«Татнефть» не считает для себя критичной даже цену нефти в $8 за баррель», — заявил глава компании Наиль Маганов.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что нефтяные компании России мобилизованы работать при низких ценах на нефть.

При этом Алекперов сообщил «РИА Новости» о том, что никаких конкретных предложений по ситуации с нефтяными ценами на совещании сделано не было. ТАСС сообщает, что единой позиции пока нет и Минэнерго РФ будет рассматривать различные сценарии поведения на рынке нефти.


популярное за неделю

Мнение

Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский
Пустомеля и балабол
Пустомеля и балабол Андрей Войнич