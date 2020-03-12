Российские нефтяники храбрятся, что готовы работать при цене нефти $8-10 за баррель 7 12.03.2020, 23:27

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Еще несколько лет назад цена на нефть была 140 долларов за баррель.

Руководители трех нефтяных компаний России заявили, что обладают достаточным запасом прочности и смогут пережить период низких цен на нефть. Об этом они сказали после совещания с нефтяниками, которое провел глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РБК.

«Газпром нефть» обладает достаточным запасом прочности, чтобы пережить текущую ситуацию, даже цена нефти в $10 не критична», — цитирует ТАСС слова гендиректора «Газпром нефти» Александра Дюкова.

«Татнефть» не считает для себя критичной даже цену нефти в $8 за баррель», — заявил глава компании Наиль Маганов.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что нефтяные компании России мобилизованы работать при низких ценах на нефть.

При этом Алекперов сообщил «РИА Новости» о том, что никаких конкретных предложений по ситуации с нефтяными ценами на совещании сделано не было. ТАСС сообщает, что единой позиции пока нет и Минэнерго РФ будет рассматривать различные сценарии поведения на рынке нефти.