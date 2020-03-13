«Битый автомобиль под видом нового - это бывает» 5 13.03.2020, 8:21

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Как дилеры обманывают белорусского покупателя.

Многие рассматривают покупку нового автомобиля как способ избежать обмана со стороны продавца. Как правило, так оно и есть, но вероятность манипулирования или откровенного обмана все равно существует. Приведем примеры таких ситуаций и рекомендации, как их избежать, пишет abw.by.

Нацелены продать то, что нужно им, а не вам

Если обычный менеджер из отдела продаж способен просто довести дело до сделки, то хороший специалист может "всучить" то, что нужно ему, а вовсе не покупателю. Например, не самую востребованную модель или модификацию, ведь популярную и так купят. Или просто тот автомобиль, который есть в наличии. Вот несколько реальных случаев - и характерных фраз, которыми сопровождалось одурманивание покупателя.

История первая. У дилера в наличии только машины в начальной комплектации, лишь с двумя подушками безопасности и кондиционером. Более дорогой вариант с боковыми подушками и климат-контролем будет неизвестно когда, отсюда и желание менеджера "всучить" то, что есть.

"Ну вы же взрослый человек, сами сможете температуру отрегулировать", "На самом деле боковые подушки - опция практически бесполезная. Они срабатывают только при боковых ударах, а это бывает очень редко". Здесь все понятно: что есть в наличии, то и продается. При этом клиента всячески убеждают в том, что многие опции "лишние".

История вторая, противоположная первой. Покупатель рассматривает одну из начальных комплектаций - попроще и по своему бюджету. Продавец настойчиво предлагает более дорогие версии: "Ну вы что, в "базе" идет "тряпка", обычный кондиционер, там даже литых дисков нет. Несолидно как-то брать такой автомобиль в бедной комплектации. И продать затем этот "барабан" будет сложнее". В общем, всеми силами старается убедить взять вариант "солиднее" и якобы более ликвидный, хотя на деле более дорогой и "упакованный" автомобиль по итогу теряет в цене больше из-за более высокой первоначальной стоимости.

Что же, это обычная практика: человек приходит за "базой", а в итоге соглашается на более дорогой вариант (по оснащению, а то и готов взять модель классом выше). Отдельная история - навешивание "допов": ковриков, защитных решеток, прочих аксессуаров, фирменных и не очень, но, как правило, по довольно приличной цене. Все это приводит к тому, что конечная стоимость покупки может существенно отличаться от запланированного бюджета. Если же не хватает денег, то вам с удовольствием предложат различные программы финансирования…

История третья. Покупатель нацелен на новую модель гольф-класса, но она пока в дефиците: очередь на два месяца вперед. Зато у дилера "повисло" несколько десятков седанов среднего класса. Модель уже возрастная, особо не берут, поэтому менеджер старается вовсю: "Между нами говоря, я бы не рекомендовал пока брать эту модель: она еще "сырая". А эта - уже проверенная временем. Ее пять лет выпускают, в прошлом году был рестайлинг. Самый надежный вариант!" Здесь мы даже согласны с менеджером: после нескольких лет производства и модернизации автомобиль действительно избавляется от "детских болезней". Но "топить" собственный продукт в глазах покупателя - это странно.

Ну а дальше и вовсе следует что-то невероятное: "Я бы не сказал, что японская сборка лучше европейской. В Японии очень сильны профсоюзы. Они требуют, чтобы сохранялся ручной труд, поэтому играет роль человеческий фактор. А вот на европейском заводе [этой компании] все максимально автоматизировано, так что качество сборки лучше". То есть продолжает "топиться" младшая модель собственного бренда ради того, чтобы убедить покупателя взять другой вариант.

Стоит ли удивляться, что по отношению к конкурентам отдельные менеджеры вообще не церемонятся, рассказывая "страшилки" про место сборки ("плохой" оказывается не только российская, но и словацкая, тем более английская или испанская), надежность техники ("вы что, не слышали про "масложор" этих моторов?", "задиры там - обычное дело", "классический "автомат" - это вам не "робот" или вариатор какой-то"). На этом фоне рассуждения о том, что "у них моторы минимум на 95-й бензин рассчитаны, а у нас можно 92-й заливать", - самое меньшее из зол.

Как противостоять подобным манипуляциям? Во-первых, еще до похода по салонам определите для себя свои потребности и приоритеты (как по самому автомобилю, так и по оснащению), обозначьте бюджет покупки. Другими словами, четко представляйте себе, какой автомобиль (модель, версию) вы действительно хотите, какие варианты допускаете. Понятно, что в процессе осмотра, тестовой поездки, изучения прайс-листа, торга с дилером могут возникнуть дополнительные варианты, но "база" для начала должна быть.

Во-вторых, заранее самостоятельно изучите информацию о рассматриваемых вами автомобилях (версиях), их плюсы и минусы, возможные проблемы по части надежности и т.д. Так вам проще будет "фильтровать" высказывания менеджера. Ну и в целом критически относитесь к высказываниям, сопровождающим попытку предложить вам другую модификацию, комплектацию или модель. То же касается и сравнительных оценок. Помните, что менеджер салона - лицо заинтересованное, а манипуляция мнением - часть его работы.

Наконец, в-третьих, если вас все же убедили в некоем новом хорошем варианте, не спешите сразу же заключать договор. Возьмите паузу на день-другой, чтобы еще раз, но уже с холодной головой все взвесить и обдумать. Особенно если "уникальное" предложение приводит к незапланированным дополнительным тратам или необходимости брать кредит.

"Не договорили" или обманули?

На самом деле манипуляция покупателем - еще самый безобидный из "грешков". Есть другие, гораздо хуже, например, утаивание важной информации или откровенный обман.

Тестовые парки у многих белорусских дилеров появились лишь в 2000-х. До этого для ознакомления (и журналистам, и клиентам) давали "товарные" машины. Что примечательно, зачастую при этом спидометр не работал - вынимался предохранитель ABS, чтобы не мотался лишний пробег. Да-да, машину после этого продавали как совершенно новую, несмотря на то что во время теста ее могли и "помучить".

И сказать бы, что эта практика осталась в далеком прошлом, но нет. В некоторых случаях, если модель/модификация редкая или вообще эксклюзивная, ее также перед передачей покупателю могут дать "покатать" клиенту, блогеру или журналисту.

Далее - вопрос порядочности дилера. Цивилизованный продавец, разумеется, согласует тест-драйв с будущим владельцем или же предупредит покупателя о том, что автомобиль "катали". И одновременно с этим примет все меры для того, чтобы необкатанную машину не "насиловали" резкими стартами и агрессивной ездой. Но в некоторых случаях покупатель просто остается в счастливом неведении, а как решается вопрос с лишним пробегом, вы уже знаете. Так что, если машина действительно редкая, "единственная в стране", не поленитесь поискать публикации в местных СМИ и у блогеров - не катались ли они на вашей "ласточке".

Но это еще что! Бывает, что во время транспортировки на автовозе или в процессе погрузки/разгрузки, при доставке на площадку автомобиль получает те или иные повреждения. Как правило, незначительные. Скажем, небольшие царапины или сколы/трещины на стеклах из-за попадания камней. Понятно, что автомобиль ремонтируется. А вот как затем продается, зависит от порядочности персонала.

В одних случаях клиент в курсе, что автомобиль был поврежден, поэтому продается с некоторой скидкой или бонусами. Но бывает, что автомобиль продается как целый, по полной стоимости. Нам известно по меньше мере несколько случаев с представителями разных марок, в том числе премиальных, когда обман обнаруживался через какое-то время после продажи.

Решалось все в итоге полюбовно, без судебных заседаний и публикаций в СМИ - и без репутационных потерь, если не считать разочарования клиента. Что примечательно, "откупные" выходили дилеру куда дороже, чем та скидка, которую он мог бы предоставить покупателю при честной продаже.

После вышесказанного другой "грешок" не выглядит таким уж страшным. Но тоже имеет место быть, причем является довольно распространенной практикой. Если на сервис приезжает автомобиль с гарантийным случаем, где требуется замена бракованного узла, а его нет в наличии на складе, то для ускорения процесса его могут снять с новых машин, стоящих на дилерской площадке.

Причем речь может идти не только о мелочах вроде катушки зажигания или головного устройства аудиосистемы, но и о турбине, приводе, даже о коробке передач! Разумеется, по прибытии на склад новые детали установят на разукомплектованный автомобиль, по большому счету покупатель такой машины обычно ничем не рискует, кроме последствий неправильного монтажа, что крайне маловероятно. Тем не менее...

Наш вердикт

Как избежать подобных случаев? Как говорится, если вы не параноик, это не значит, что за вами не следят. Здесь та же история. Полагаете, что подобная история может случиться с вами (а один из тревожных признаков - резкий перенос сроков доставки/передачи вам автомобиля), - берите с собой заслуживающего доверия специалиста или на крайний случай толщиномер, когда поедете забирать свой новый автомобиль.

И проверьте машину, а также ее комплектацию, прежде чем подписывать акт приемки. В данном случае важно не то, как вы выглядите в глазах сотрудников автоцентра, а то, что вы совершаете дорогостоящую покупку. Вернуть ее затем или требовать компенсацию будет достаточно проблематично.