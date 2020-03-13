«Жэньминь жибао»: В «нефтяной войне» Саудовской Аравии и РФ есть третий участник 7 13.03.2020, 8:32

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Падение цен на нефть — это только начало.

Из-за резкого падения мировых цен на нефть страх рисков на международном рынке многократно вырос. Три основных нью-йоркских фондовых индекса сразу после открытия торгов 9 марта резко упали. Среди них промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) опустился более чем на 1800 пунктов, процент понижения составил более 7%. Агрегатный индекс NASDAQ упал примерно на 6,9%. Фондовый индекс S&P 500 упал более чем на 7%, что запустило предохранительный механизм приостановки торгов, пишет китайское издание «Жэньминь жибао» (перевод — inosmi.ru).

«Эпический спад» мировых цен на нефть: Россия вышла из сделки ОПЕК о сокращении добычи нефти, а Саудовская Аравия быстро снизила цены и увеличила добычу, что привело к падению мировых цен на нефть на самый низкий уровень за последние 20 лет. В условиях «медвежьего» рынка, вызванного новой эпидемией коронавирусной пневмонии, непреклонность Саудовской Аравии и России была неожиданной, а позади них отчетливо виднеется тень Соединенных Штатов. Является ли это новым раундом «войны трех государств» на международном энергетическом рынке? Как только начнется ценовая война, можно ли продолжать удерживать влияние под контролем? В мире растет тревожность.

Падение цен на нефть — это только начало

На этой неделе мировые цены на нефть испытали «эпическое падение»: 6 марта произошло самое большое падение цен на нефть за день со времен финансового кризиса, а 8 марта стоимость нефти упала еще примерно на 30%, установив самое крупное понижение цен с войны в Персидском заливе в 1991 году. Согласно сообщению американской CNN от 9 марта, цены на нефть в США упали на 34% до 27,34 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 26% до 33,49 доллара за баррель.

В последнее время распространение новой коронавирусной эпидемии усилило обеспокоенность рынка по поводу вялости спроса на сырую нефть, и мировые цены на энергоресурс начали постепенно падать и в начале февраля вышли на «медвежий» рынок. В прошлый четверг ОПЕК опубликовала заявление, в котором предложила ОПЕК+, в том числе входящей в ее состав России, сократить до конца 2020 года добычу нефти до 1,5 миллиона баррелей в день, что эквивалентно примерно 1,5% мирового спроса на сырую нефть. Действующее соглашение альянса ОПЕК+ о сокращении добычи нефти истекает в конце марта. Однако Россия не согласилась на продление соглашения о сокращении. Министр энергетики России Александр Новак заявил: «С 1 апреля мы начнем добывать сырую нефть без учета предыдущих обязательств по сокращению добычи».

По данным Reuters, трехлетние переговоры о продлении сокращения добычи между ОПЕК и Россией были сорваны 6 марта. После этого Саудовская Аравия объявила о значительном снижении цен на сырую нефть, продаваемой ею на зарубежные рынки, такие как Европа, Дальний Восток и США, сделав самую большую скидку за последние 20 лет. Кроме того, Саудовская Аравия в частном порядке заявила, что при необходимости она также может существенно увеличить добычу, подняв производительность до рекордных 12 миллионов баррелей в день. «Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, начала ценовую войну на нефтяном рынке», — сообщило агентство Bloomberg 8 марта.

The Financial Times цитирует энергетического аналитика Боба Макнелли, который говорит, что рынок сырой нефти демонстрирует худшие основные показатели с 1930-х годов: «Спрос стремительно падает, в то время как поставки резко увеличились, что очень редко случается…Обвал цен на нефть только начался».

8 марта Банк Goldman Sachs подсчитал, что цена на нефть на уровне 66 долларов за баррель в начале года может упасть до 30 долларов за баррель во втором и третьем кварталах этого года. Кроме того, нельзя исключать, что в ближайшие несколько недель возможно кратковременное падение цены до 20 долларов.

Аналитики один за другим подчеркивают, что такой серьезный шаг Саудовской Аравии, как «снижение цен + увеличение добычи», неизбежно вызовет бурю на рынке сырой нефти, не только нанеся смертельный удар по и без того вялым ценам на нефть, но и с большой вероятностью вызовет бунт на мировом рынке капитала. Инсайдеры отрасли заявляют: «Это неожиданное развитие событий намного хуже наших самых плохих прогнозов и вызовет один из самых серьезных кризисов цен на нефть в истории».

Никаких договоренностей, одно недовольство

Анализ показывает, что война цен на нефть напомнила рынку о падении цен на нефть в 2014 году, которое стало результатом «войны трех государств», организованной Россией, странами ОПЕК и США с их сланцевой нефтью для установления контроля над рынком. В ноябре 2014 года Саудовская Аравия и Россия безудержно увеличивали нефтедобычу, пытаясь снизить цену на сланцевую нефть США и заставить ту исчезнуть с рынка. Кто бы мог подумать, что сланцевая нефть выживет благодаря займам, и ее добыча еще и будет процветать. После этого ОПЕК пришлось переманить на свою сторону Россию для осуществления сокращения добычи.

На этот раз бывшие союзники не смогли достичь консенсуса по основным вопросам, и давняя неудовлетворенность между двумя сторонами наконец обнаружила себя.

«Россия и Саудовская Аравия не достигли консенсуса в отношении текущей ситуации на рынке нефти. Россия полагает, что цены на нефть не смогут падать продолжительное время, поэтому она не будет сокращать объемы добычи, — сказал нашему журналисту Цзоу Чжицян, младший научный сотрудник Института ближневосточных исследований Шанхайского университета иностранных языков. — Саудовская Аравия считает, что спрос на нефть в нынешней ситуации резко сокращается, поэтому необходимо снизить объемы добычи, но ограничения требуют активного сотрудничества с нефтедобывающими странами, не входящими в ОПЕК, такими как Россия».

Между Россией и Саудовской Аравией давно существует взаимное недовольство. Цзоу Чжицян сказал: «Фактически, Россия ранее делала все возможное, чтобы уменьшить влияние ограничений соглашения о сокращении производства на собственную добычу нефти. Например, просила исключить добычу конденсата из квот соглашения, а также расширяла свою долю на рынке. Действия России по сокращению добычи давно вызывали недовольство Саудовской Аравии. На этот раз Россия отказалась продлевать соглашение, что лишило Саудовскую Аравию уверенности в расширении ограничений на добычу путем переговоров».

Что касается нынешней ценовой войны, и Россия, и Саудовская Аравия уверены в своих силах. По заявлению Саудовской Аравии, «это масштабное увеличение добычи и снижение цен является точным ударом по России. Оно отличается от предыдущего раунда в ответ на увеличение США добычи сланцевой нефти и может стать более эффективным. Его цель — попытаться преодолеть краткосрочную потерю выгоды и создать более крепкие альянсы и стабилизировать долгосрочный доход». Цзоу Чжицян отметил, что Россия также уверена в своих силах: «Падение цен на нефть в 2014 году и продолжающиеся санкции Запада в отношении России повысили стрессоустойчивость страны к давлению, а ее бюджетные доходы уменьшили зависимость России от нефти. Поэтому теперь она более способна противостоять давлению снижающихся цен на нефть. В то же время с помощью создания новых каналов вывода энергоресурсов Россия укрепила и повысила свою рыночную долю и влияние». Таким образом, Россия надеется поддерживать и расширять свои объемы экспорта нефти и регулировать свою долю на рынке, стимулируя спрос, а не сокращая предложение.

Удар огромной силы, влияние которого тяжело контролировать

На этот раз ценовая война началась между Саудовской Аравией и Россией, однако отчетливо видна тень Соединенных Штатов. Американская CNN со ссылкой на аналитиков сообщает, что реальной целью России являются американские производители сланцевой нефти. Цзоу Чжицян отметил: «Россия очень недовольна ростом добычи сланцевой нефти США и силой энергетической политики США, которую она поддерживает, и надеется найти способ изменения этой ситуации». Александр Дынкин, директор ИМЭМО РАН, также считает, что российское правительство «решило пожертвовать ОПЕК+, чтобы обуздать американских производителей сланцевой нефти и наказать Соединенные Штаты за срыв проекта газопровода «Северный поток — 2» между Россией и Европой».

На международном энергетическом рынке началась очередная «война трех государств»? Безусловно, война цен на нефть вызвала беспокойство в мире.

«Срыв переговоров ОПЕК+ и ценовая война между Саудовской Аравией и Россией нанесли серьезный удар по международному рынку энергетики и мировой экономике. Во-первых, международный энергетический рынок вступил в период бурных колебаний, и мировое нефтеснабжение стало еще более избыточным, что повлечет за собой неизбежное падение международных цен на нефть, а на энергетическом рынке начнутся перестановки. Повышенное внимание в этих перестановках заслуживают три основных производителя нефти — Саудовская Аравия, Россия и Соединенные Штаты. Во-вторых, экономика нефтедобывающих стран, включая страны ОПЕК и Россию, будет испытывать серьезные проблемы, усилятся потрясения на фондовом рынке и финансовое давление, и это может привести к плачевным последствиям. В-третьих, в условиях глобального экономического спада и распространения новой эпидемии коронавирусной пневмонии общий спрос может еще больше снизиться. Международная торговля и экономический рост в различных странах столкнется с новыми неопределенностями. Кроме того, резко упавшие цены на нефть вызвали потрясения на американских и мировых финансовых рынках, и возможные последующие корректировки финансовой политики США также окажут новое влияние на мировую экономику», — считает Цзоу Чжицян.

Под влиянием стремительного падения мировых цен на нефть мировые финансовые рынки столкнулись с «черным понедельником». 9 марта, через 4 минуты после открытия фондового рынка США, индекс S&P 500 упал на 7%, запустив первый уровень предохранительного механизма американского акционерного рынка США, из-за чего торги были приостановлены на 15 минут. Это второй подобный случай в истории фондового рынка США, первый произошел 27 октября 1997 года. Основные фондовые индексы в Азии и Европе также упали: индекс Nikkei 225 упал на 5,07%, установив новый минимум за прошедший год. Индекс STOXX Europe 600 упал на 7,4%, что стало крупнейшим однодневным падением с октября 2008 года. Кувейтский, бразильский и канадский фондовые рынки также запустили предохранительные механизмы из-за резкого падения цен. «Для рынка сырая нефть стала большей проблемой, чем коронавирус», — сообщают инсайдеры отрасли.

«Если ОПЕК+ в краткосрочной перспективе достигнет заключения нового соглашения о сотрудничестве, тогда мир сможет взять под контроль последствия этого удара. Однако, если обратиться к истории, как только начинается ценовая война, она рождает эффект совместного действия, и ее влияние выходит далеко за пределы области контроля любой страны, принося результаты, которые никому не понравятся», — сказал Цзоу Чжицян.