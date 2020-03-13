Правозащитников «Весны» наградили премией ОБСЕ 2 13.03.2020, 8:40

АЛЕСЬ БЕЛЯЦКИЙ

Алесь Беляцкий назвал это важным сигналом властям.

Белорусский правозащитный центр «Вясна» 12 марта наградил ежегодной премией ОБСЕ «Защитник демократии», сообщает «Радыё Свабода».

Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий отметил, что премия ОБСЕ «Защитник демократии» является чрезвычайно важной как для членов «Весны», так и для всех белорусских правозащитников:

«Вот уже в течение 24 лет «Весна» мужественно и стойко защищает права белорусских граждан в сложных и неблагоприятных условиях. Белорусские власти лишили нас государственной регистрации в 2003 году, таким образом игнорируя нас, несмотря на те колоссальные проблемы с правами человека, которые существуют в Беларуси. Но это не мешает нам помогать и защищать права жертв политических репрессий, людей в местах несвободы, представителей уязвимых групп, активно выступать против смертной казни, бороться за право на чистую землю и воздух, за проведение справедливых и прозрачных выборов».

По мнению Беляцкого, эта премия является ясным сигналом белорусским властям о необходимости проведения серьезных реформ в области защиты прав человека и существенное улучшение ситуации с правами и свободами белорусских граждан.

«Пока мы не достигли наших целей, мы не собираемся складывать руки. Репрессии против белорусских правозащитников не остановят нашу работу на пользу демократии и прав человека в нашей стране.

Мы благодарны странам ОБСЕ, которые номинировали «Весну» на премию «Защитник демократии». Мы верим, что бесстрашные и упорные усилия правозащитников в регионе ОБСЕ, не смотря на препятствия, сумеют сделать наш мир немного лучше», - подчеркнул Алесь Беляцкий.

Ранее премию «Защитник демократии» получали российский движение «Голос», сербская неправительственная организация «Центр исследований, прозрачности и отчетности» (CRTA), украинская активистка Александра Матвийчук.