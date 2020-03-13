Названы 10 самых эффективных напитков для укрепления иммунитета 5 13.03.2020, 8:47

3,052

Их легко приготовить в домашних условиях.

Одним из самых главных инструментов иммунной системы человека является особый класс молекул — иммуноглобулинов. Организм вырабатывает их сам, но иногда ему надо помочь. Простыми и вкусными способами. Например, морковный сок и клюквенный морс богаты витаминами, которые улучшают обменные процессы в клетках иммунной системы. Сок винограда содержит селен, который повышает местный иммунитет. Цитрусовые и зелень укрепят иммунную и дыхательную системы, пишет passion.ru.

Чай из шиповника

Настой шиповника содержит много витамина С — в 10 раз больше, чем в черной смородине, в 50 раз больше, чем в лимонах. Фруктоза, содержащаяся в плодах шиповника, становится поставщиком эндорфинов и помогает вырабатывать гормон радости серотонин.

Как приготовить:

Возьмите большую горсть сухих плодов, хорошо промойте, растолките в ступке, положите в термос и залейте на ночь кипятком. На следующее утро в вашем распоряжении прекрасный напиток, который можно пить в течение всего дня, а на ночь добавлять мед.

Имбирный чай

Имбирь — сильнейший антиоксидант, способствующий процессу очищения кишечника от токсинов и тем самым обеспечивающий иммунную защиту организма.

Как приготовить:

Корень имбиря натереть на крупной терке так, чтобы получилось 2 столовые ложки. Положите их в литровую банку (чайник), добавьте 1-2 столовые ложки обычного зеленого чая, 3 столовые ложки свежего лимонного сока, 1 столовую ложку меда. Банку до краев залейте кипятком и дайте напитку настояться. Через час имбирный чай готов.

Рябиновый коктейль

Витамин С поможет избежать простуды, а витамин РР окажет благотворное влияние на нервную систему. Если вы все же приболели, то коктейль снимет боль в горле. В любом случае — необычный вкус с пикантно-пряными нотками внесет в жизнь разнообразие. Словом, пора смешивать!

Как приготовить:

Ощипать горсть рябины, тщательно промыть, высыпать в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Дадим прокипеть воде минуту, а затем сольем ее. Рябину снова надо залить водой и поставить на огонь. Добавить очищенное и нарезанное четвертинками яблоко, натертый корень имбиря, а также 0,5 стакана сахара, мускатный орех и корицу. Смешать блендером до однородного состояния и продержать на плите еще 3 минуты. Пить можно как теплым, так и охлажденным.

Облепиховый чай

Всего 100 граммов облепихи содержат суточную норму витаминов, необходимую для полноценной жизни человека. Чудо-ягода является прекрасным средством от простуды и кашля (особенно в сочетании с медом), помогает при лечении верхних дыхательных путей и попутно улучшает состояние кожи и волос.

Как приготовить:

Облепихи 100 г измельчить в блендере, добавить 2 столовые ложки корицы, мед и анис по вкусу. Залить 500 мл кипятка и настоять 5-7 минут.

Морковно-лимонный коктейль

Содержит комплекс витаминов группы В, каротин, витамин С, натрий, калий, фосфор и железо. Витамин А помогает поддерживать необходимый уровень Т-лимфоцитов в крови, которые нейтрализуют возбудителей инфекции. Лимоны богаты витамином С и антиоксидантами.

Как приготовить:

Выжмите сок из четырех больших морковок, добавьте сок половины лимона и немного сахара.

Смузи из тыквы и моркови

Позволит не только укрепить защитные силы организма, но и улучшить состояние кожи.

Как приготовить:

Возьмите кусок тыквы и большую морковь, нарежьте кусочками, положите в блендер, добавьте 1/2 стакана воды и смешайте до однородной смеси. Можно добавить сливок.

Напиток из боярышника

Слово «боярышник» переводится с древнерусского как «сверхсила» («яр» — «сила, страсть, сердце» и «бо» — что значит «сверх»). Сок из боярышника стимулирует работу сердечной мышцы, влияет на скорость восприятия, память и работоспособность, применяется при сезонном авитаминозе.

Как приготовить:

Смешать 1 стакан шиповника, 1 ст. л. сока боярышника, 1 ч. л. меда и немного корицы.

Смузи «Зеленое настроение»

Зеленый чай содержит галлат эпигаллокахетина, это вещество имеет бактерицидный эффект и подавляет размножение вирусов, а полный витаминов киви — отличное профилактическое средство от простуды.

Как приготовить:

Заварить 200 мл зеленого чая (настаивать не более 10 минут). Очистить киви, крупное яблоко и половину банана, нарезать на небольшие кусочки, измельчить в блендере. Добавить зеленый чай и корицу. В полученное фруктовое пюре влить остывший чай, добавить немного молотой корицы. Еще раз взбить смесь, добиваясь ее полной однородности. Подавать немедленно, пока банан и яблоко не окислились и не стали коричневатыми.

Виноградно-шпинатный напиток

Этот смузи поможет повысить гемоглобин, зарядит энергией на долгое время и улучшит самочувствие. Зеленые шпинатные листья помогают укрепить иммунитет в период выздоровления после болезни, виноград показан при заболеваниях верхних дыхательных путей. В состав свежих огурчиков входит йод, который необходим для нормальной работы щитовидной железы.

Как приготовить:

Свежий шпинат (100 г) промыть и обрезать жесткие стебли. Крупные листья желательно измельчить, чтобы лучше перемалывались в блендере. Из 100 г винограда удалите косточки, огурец почистите и нарежьте. Смешайте в блендере до получения однородной массы.

Клюквенный морс

Полезен не только для укрепления иммунитета, но содержит флавониды и витамин С — мощнейшие антиоксиданты. Клюкву использовать для повышения иммунитета очень просто — она вкусна и не нуждается в выполнении сложных рецептов. Достаточно добавить 1-2 компонента, согреть жидкость для приготовления морса, и через 10 минут на столе отличное средство!

Как приготовить:

Возьмите 0,5 кг клюквы, ягоды измельчите и процедите сок. Полученный жмых надо смешать с небольшим количеством сахара, добавить воды и довести до кипения. Выключить, залить процеженный сок и убрать с плиты.