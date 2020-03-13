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Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом

  • 13.03.2020, 8:53
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Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
Микель Артета
Фото: Sky Sports

Несколько ближайших матчей команды будут перенесены.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета инфицирован коронавирусом COVID-19, сообщает sports.ru.

Лондонский клуб объявил, что сегодня база команды была закрыта, а сотрудники, контактировавшие с Артетой в последнее время, находятся в изоляции.

Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы будут помещены на карантин. Это коснется и определенного числа людей из клубной академии, которую тоже закрыли в качестве меры предосторожности.

В «Арсенале» полагают, что те сотрудники, которые не имели близкого контакта с Артетой в последнее время, в ближайшие дни вернутся к работе.

В помещениях базы и академии клуба пройдут процедуры дезинфекции, на остальных объектах работа продолжится в нормальном режиме.

«Очень разочарован, но я решил пройти тест, когда плохо себя почувствовал. Вернусь к работе, как только мне разрешат сделать это», — сообщил Артета.

«Здоровье наших людей, а также всех окружающих является нашим приоритетом, это всегда в центре нашего внимания.

Все наши мысли с Микелем, который расстроен, но находится в хорошем расположении духа.

Мы находимся в постоянном контакте с ответственными людьми, чтобы должным образом разобраться в данной ситуации, и ждем возобновления тренировок и матчей — как только получим одобрение от медиков», — заявил директор «Арсенала» Винай Венкатешам.

В заявлении «Арсенала» отмечается, что несколько ближайших матчей команды будут перенесены.


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