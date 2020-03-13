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Алесь Круткин: За 45 дней «плена» написал 56 стихотворений

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  • 13.03.2020, 9:20
Алесь Круткин: За 45 дней «плена» написал 56 стихотворений
Алесь Круткин

Активист «Европейской Беларуси» поблагодарил за поддержку и солидарность.

Активист «Европейской Беларуси» Алесь Круткин вышел на свободу после 45 суток ареста. В «Фейсбуке» активист рассказал, что удалось сделать за полтора месяца плена и поблагодарил белорусов за солидарность:

«За 45 дней плена написал 56 стихотворений. Цикл будет называться: «Революция. Смелость. Любовь». Буду выкладывать их по 2 произведения в день в течение ближайшего месяца.

Всем спасибо за поддержку и солидарность. В этом году мы вместе обязательно освободим Беларусь из-под лукашистской оккупации».


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