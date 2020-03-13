Путин и микробы 13 Виктория Микиша, «Новая газета»

13.03.2020, 9:40

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Мог ли приехавший из Франции депутат от ЛДПР заразить коронавирусом президента РФ.

Днем 12 марта в ходе заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что представитель их фракции депутат Сергей Катасонов не самоизолировался на карантин после посещения Франции, и предложил в наказание за это лишить депутата мандата партии. Этот вопрос сейчас рассматривается, но Катасонову уже аннулировали пропуск в Госдуму, и он отправлен на домашний карантин. Депутат, который может быть переносчиком коронавируса, также посетил заседание Госдумы по поправкам в Конституцию 10 марта, на котором Владимир Путин согласился обнулить свои президентские сроки, пишет журналистка «Новой газеты» Виктория Микиша.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу после того, как стало известно о ситуации, распорядился аннулировать пропуск в Госдуму Сергею Катасонову — пока на 14 дней. Он предложил отправиться на карантин всем, с кем общался Катасонов: «В отношении его помощников, с кем общался, должны быть такие же решения. И, коллеги во фракции с пониманием отнеситесь — вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже — на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин».

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В разговоре с «Новой» Катасонов рассказал, что улетал во Францию 5 марта и вернулся через два дня. Это была рабочая поездка в Париж, на ассамблею франко-российского диалога, где Катасонов — председатель: «Это было запланировано давно еще, месяца три назад, и мне необходимо было присутствовать на совещании». Катасонов объяснил, что не отменил полет и не самоизолировался после возвращения в Россию, потому что «никаких ограничений и рекомендаций [у России на вылет во Францию] не было, и до сих пор Париж не является карантинной зоной».

«Когда я там присутствовал, было ограничение [на массовые мероприятия]: вначале — пять тысяч человек, потом они до тысячи сократили. Учитывая, что нас на ассамблее было около 30 человек — это не попадало под ограничения Франции», — говорит депутат из карантина.

Когда Катасонов получил распоряжение работать удаленно и отправился на карантин, его предварительно осмотрели медики. «Они зашли в рабочий кабинет, сняли с меня все показания на предмет моего самочувствия. Так как у меня никаких признаков заболевания нет, меня отпустили работать удаленно. Проверили температуру, сердце, легкие, гемоглобин — еще какие-то показания», — вспоминает депутат, уточняя, что врачи при этом были в костюмах химзащиты.

10 марта в Госдуме шло второе чтение поправок в Конституцию, на котором присутствовало больше четырехсот депутатов, Сергей Катасонов, а потом туда еще и приехал Владимир Путин. Александр Ющенко, член фракции КПРФ, рассказал, что в тот день (как, впрочем, и во все остальные) у депутатов на входе в Думу не проверяли температуру и не спрашивали о состоянии здоровья. До сих пор нет и никаких правил о том, чтобы не пускать в Думу депутатов, вернувшихся из заграничных поездок. «Даже если президент проходит, его не проверяют на предмет повышенной температуры. Никто ничего не спрашивает, кто откуда приехал. Вся эта история должна быть основана на самодисциплине и собственной ответственности», — считает Ющенко.

Партия ЛДПР тоже считает, что самоизолироваться на карантин Катасонов должен был сам. Сотрудник пресс-службы Владимира Жириновского Александр Дюпин говорит, что вина за нарушение правил лежит на депутате, а не на партии. «Что значит предпринять [меры по изоляции]? Жириновский должен его в аэропорту встретить, запеленать, в машину посадить изолированную и лично отвезти домой? Это же абсурдно и просто глуповато звучит. Кто его должен был изолировать из аэропорта? Даже согласно предписанию мэрии о самоизоляции, речь идет о том, что человек должен по прилету из страны, где складывается неблагополучная эпидемиологическая ситуация, обязан ограничить свое появление на людях в течение двух недель. И есть уголовная ответственность не за нарушение карантина, а за заражение общественно-опасным заболеванием», — солидарен Дюпин с мнением партии. Он считает, что Катасонов должен был по прилету из Франции не появляться на работе, чтобы ограничить риск распространения коронавируса: «Во многом это показывает отношение человека к окружающим, к самому себе».

Трудолюбие может стоить Катасонову мандата ЛДПР. Такое предложение вынесла сама фракция, и теперь оно будет рассмотрено комитетом Госдумы по регламенту: возможна ли такая процедура юридически. Дюпин из ЛДПР не исключает введения особых мер предосторожности для депутатов их фракции: «Возможно, что будут запрещены поездки [за границу], экстремальные ситуации требуют экстремальных мер».

Владимир Жириновский (слева) заявил, что депутат Сергей Катасонов (на заднем плане) не самоизолировался на карантин после Франции. Спикер предложил отправить на карантин весь ряд, на котором сидит Катасонов. Фото: РИА Новости

В других фракциях эпидемиологическая ситуация пока спокойная. Депутат от «Единой России» Сергей Боярский сказал, что его коллега по партии Петр Толстой оказался более ответственным. Вице-спикер Госдумы, по словам Боярского, тоже побывал во Франции и сейчас на добровольном домашнем карантине, хотя никаких симптомов коронавируса у него нет. Сам Боярский, хоть и провел несколько часов в зале с Катасоновым, заразиться ничем не боится, потому что депутаты ЛДПР находятся от него достаточно далеко. «Катасонов сидит наверху в зале заседаний, и, по всей видимости, он посчитал безопасным нахождение там. За себя я не волнуюсь, я сижу на втором ряду, прямо около трибуны. Кроме того, учитывая окружающую обстановку, я принимаю меры профилактики, веду здоровый образ жизни, каждый день занимаюсь спортом, не посещаю массовых мероприятий и отказываюсь от встреч с незнакомыми людьми», — рассказывает Боярский.

Недалеко от Катасонова сидел его коллега по партии Ярослав Нилов, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. В разговоре с «Новой» он тоже выразил уверенность, что здоровый образ жизни защитит его от коронавируса. «Я никаких вирусов не боюсь, у меня хороший иммунитет, я постоянно купаюсь в белом источнике и зимой, и летом, парюсь в бане, занимаюсь спортом, принимаю меры гигиенического характера», — хвалится Нилов.

Есть ли риск заразиться коронавирусом у Владимира Путина, который присутствовал в одном зале с возможным переносчиком вируса? «Новая» спросила об этом Владимира Белобородова, заведующего кафедрой инфекционных болезней Боткинской больницы, доктора медицинских наук. Белобородов спешит всех успокоить: за президента можно не волноваться. «Никакой [вероятности заражения Путина нет]. Существует правило шести дюймов: вирус распространяется [воздушно-капельным путем] на шесть дюймов, это примерно 15 сантиметров. Чтобы заразиться, нужен был близкий контакт, они должны были, например, целоваться, — говорит врач. — Есть несколько путей заражения: при кашле, за счет пыли и бытовой. Возможности заражения тут нет. Не переживайте, Путин будет вечен: его еще выберут, и он еще два срока отсидит».