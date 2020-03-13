В Беларуси остановилась дедолларизация вкладов населения 1 13.03.2020, 10:12

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Что будет с валютой в марте и апреле?

Высокая курсовая волатильность на внутреннем рынке обычно не приводит ни к чему хорошему. Так произошло и в 2020 году. Нацбанк обнародовал свежие данные о рынке срочных вкладов населения. Разбираем, чего стоит ждать в марте и апреле, пишут banki24.by.

Нацбанк собирает информацию о денежной массе несколько раз в месяц — по состоянию на 1-е число, а затем в течение месяца (с интервалом в неделю). Публикация данных происходит в 2 разрезах — на 1-е число и среднее значение за месяц. В НБРБ больше ориентируются на усредненные данные, так как информация на 1-е число — это точечная оценка, которая сильно подвержена календарному фактору.

На границу месяцев могут приходиться выходные и праздничные дни, что заметно искажает динамику движения денег. В феврале средняя широкая денежная масса составила 48,181 млрд BYN, что на 11,7% больше, чем годом ранее.

В основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год записано ограничение роста СШДМ в пределах 8–11%. Пока рост денежной массы идет с немного повышенной скоростью. Однако отчасти это связано с низкой базой сравнения по 2019 году.

К середине 2020 года база сравнения увеличится и, если не произойдет чего-то чрезвычайного, скорость роста денег в экономике нормализуется к диапазону регулятора (ниже 11%). В феврале-2020 впервые за 17 месяцев упала доля рублевых депозитов населения в общей массе вкладов физлиц.

Если в начале года она составляла 28,3%, то месяцем позднее упала к 28,1%. Прекращение дедолларизации объясняется ростом курса доллара. Средний курс за январь был равен 2,1189 BYN за 1 USD, а за февраль составил 2,1916 BYN за 1 USD. Из-за курсовых разниц значительно увеличился рублевый эквивалент валютных вкладов при медленном росте депозитов в национальной валюте.

В марте ситуация скорее всего усугубится. На фоне обвала нефтяного рынка 9 марта белорусский рубль спикировал и держится около исторических минимумов к доллару. Средний курс за 13 дней марта составил 2,27 BYN за 1 USD и почти на 100% будет еще хуже для рубля по итогам месяца.

Самые выгодные предложения на рынке рублевых депозитов сейчас ограничены расчетной величиной стандартного риска (РВСР). До конца апреля максимальная РВСР для рублевых вкладов (на срок больше года) составляет 12,05% годовых. Шансы на досрочное увеличение РВСР и рост ставок по рублевым вкладам на сегодня призрачны, так как в банковской системе есть избыток рублевой ликвидности. У банков просто нет потребности привлекать дорогие пассивы (вклады) от населения.

На 20–23 марта намечены выплаты от предприятий с помесячным способом уплаты налогов, в апреле будут квартальные налоги, а госпредприятия заплатят дивиденды бюджету. Соответственно, в ближайшие недели дефицита рублевой ликвидности у банков не просматривается. Вероятность увеличения ставок по рублевым депозитам населения пока что критически низка.

В связи с этим, а также девальвацией белорусского рубля к доллару доля валютных депозитов физлиц опять увеличится. В феврале 2020 года население держало в банках срочные рублевые вклады на 5,281 млрд BYN, срочные валютные — на 6,185 млрд USD. Кроме того, на счетах до востребования у белорусов лежали 3,314 млрд BYN и 1,386 млрд USD.