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Эстония и Латвия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавирус

  • 13.03.2020, 10:14
Эстония и Латвия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавирус

Чрезвычайные меры в Эстонии продлятся до 1 мая, в Латвии - до 14 апреля.

Эстония и Латвия вводят режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Он вступает в силу с пятницы, 13 марта, сообщает dw.com.

Чрезвычайные меры в Эстонии продлятся предварительно до 1 мая 2020 года, в Латвии - до 14 апреля и могут быть продлены по решению правительств балтийских стран. В учебных заведениях по всей стране вводится карантин. Накануне в стране им были охвачены более 90 детских садов и школ. Прекращается работа всех досуговых курсов и спортивных секций.

Граждане, вернувшиеся из стран и регионов, затронутых заболеванием COVID-19, должны пройти двухнедельный карантин. Власти Латвии предложили им, к примеру, для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости пользоваться услугами доставки или просить об этом близких и друзей, которым предписано оставлять пакет с покупками у дверей квартиры.

В Эстонии приостановлена продажа билетов на популярные круизные рейсы по маршруту Таллин - Стокгольм - Таллин, в аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль. До 1 мая закрываются для посетителей музеи и кинотеатры, запрещаются концерты, конференции и спортивные соревнования. В учреждениях опеки, больницах и тюрьмах вводится запрет на посещение.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии COVID-19, к утру 13 апреля число заразившихся новым коронавирус в Латвии составило 16 человек, в Эстонии – 27 человек.


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