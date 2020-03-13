закрыть
13 марта 2020, пятница, 14:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Колхозные дезинфекторы

44
  • Ирина Халип
  • 13.03.2020, 10:29
  • 17,166
Колхозные дезинфекторы
Ирина Халип

Только не верьте чиновничьим цифрам и советам.

Захожу вчера вечером на сайт минздрава. Вижу на главной странице раздел «Ситуация с COVID-19 в Беларуси». Открываю – а там висит пресс-релиз от 3 марта. И информация о трех случаях заражения коронавирусом на территории страны.

На дворе было 12 марта. В стране официально подтвержден 21 случай заболевания, причем девять из них – за сутки. То есть число инфицированных за день возросло почти вдвое, зато на сайте минздрава по-прежнему болтается пресс-релиз от 3 марта. Соседние Польша, Украина, Литва ввели карантин, а минздрав все еще называет опасными для посещений лишь четыре страны – Китай, Иран, Южную Корею и Италию. Во Франции отменяют местные выборы, в Испании – местный футбольный чемпионат, в Канаде – чемпионат мира по фигурному катанию, Европа всерьез обсуждает перенос Евро-2020, а у нас в прошлое воскресенье – женский забег Beauty Run с участием пяти тысяч человек. В соседних странах закрывают университеты, школы и детские сады, а у нас чиновники говорят, что нет в этом необходимости, поскольку дети от коронавируса пока не умирали.

Вы только не подумайте, что на сайт минздрава я отправилась в поисках информации. Нет, конечно, - исключительно из-за орнитологического интереса. Хотелось понаблюдать за деятельностью птичек божьих, которые не знают ни заботы, ни труда. Интерес был удовлетворен сполна: ничего неожиданного. Впрочем, даже если бы минздрав оперативно, каждый час обновлял информацию, как это делают аналогичные ведомства в Европе, - все равно их цифрам никто не поверит. Просто потому, что мы знаем: чиновники всех мастей врут нам всегда и обо всем. О белорусском процветании, о зарплатах «папиццот», о заговорах с целью захвата власти, о скромной трудовой жизни обитателей Дроздов, о безграничном доверии народа, о 86 процентах проголосовавших за правителя. Четверть века вранья – и они хотят, чтобы мы поверили, будто в Беларуси лишь 21 случай заражения коронавирусом? Нет, не поверим. Врут, как всегда. Просто потому, что по-другому уже не умеют. Это их физиологическая необходимость. На их фоне даже народное агентство «одна баба сказала» - и то выглядит авторитетным источником, заслуживающим доверия.

А кроме патологической склонности к вранью, им свойственна жадность Робина Бобина Барабека. Если отменить массовые мероприятия, ввести карантин, как у соседей, это же сколько денег в бюджет не поступит! Да, действительно, в этой ситуации бизнес «проседает», а вместе с ним и поступления в казну. Но в других странах государство вскрывает кубышки и выделяет резервы, потому что важнее сохранить человеческое здоровье: здоровые граждане после карантина продолжат работать, а на лечение сотен и тысяч заболевших уйдет куда больше государственных денег. Но это не наш случай. Как это – не урвать сейчас, если неизвестно, что будет завтра. А вдруг после эпидемии начнется революция? Нет уж, пусть работают, платят налоги и НДС, носят взятки, а в выходные еще и бегают. Так спокойнее. А умирают все равно в основном пожилые люди – вот и славно. Пенсионеры давно уже разобрались, что к чему, ушли в пока еще скрытое якобинство и перестали быть нужными государству в качестве потенциальных голосующих и поддерживающих. В топку. А главное – большая экономия на пенсиях выйдет.

Ну ладно, с жадинами-говядинами разобрались. Но школьники, студенты и детсадовцы, с их точки зрения, совершенно бесполезные существа, они денег не приносят. Отчего бы хотя бы их не отправить на карантин – сейчас, когда в мире официально объявлена пандемия? А тут все очень просто. Они страшно боятся выпустить детей и подростков из-под контроля. Вот окажутся школьники на несколько недель дома, без политинформаций, линеек и ячеек БРСМ – кто знает, что они будут делать вне тотального контроля? А вдруг Хартию читать? А вдруг подпольные организации в Интернете создавать? А если, еще хуже, думать и анализировать сядут? Это пострашнее пандемии будет. Так что нет уж, глаз с них не спускать!

Вранье, жадность и тотальный контроль – вот то, что не позволяет режиму адекватно оценить ситуацию и сделать хотя бы полшага для сохранения жизни и здоровья белорусов. Это тот защитный экран, которым власть намертво отгородилась от людей, чтобы сытно жрать и бесстыдно воровать даже на фоне пандемии. Во всем мире карантин – это разумное взаимодействие государства и граждан: вы, граждане, посидите дома и не мешайте нам, пожалуйста, бороться с опасным вирусом, не создавайте нам всем дополнительных проблем, не путайтесь под ногами. Но это там, где государство и граждане живут в одной и той же стране. У нас же гражданин должен работать до гроба даже в смертельно опасных условиях и быть под постоянным идеологическим контролем. Иначе власти не продержаться и дня.

Кстати, многие поколения в школе учили, что Пушкин писал свои «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии» в Болдино, поскольку там унылая пора, очей очарованье и бесконечное вдохновение. На самом деле поэт застрял в Болдино из-за холерного карантина в Москве. Он просто не мог туда вернуться три месяца. Вот и писал в глуши, потому что больше нечем было заняться. Зато прожил еще семь лет - до самой дантесовой пули. Так что карантин – благо не только для борьбы с пандемией, но и для творчества. Кто знает, сколько литературных шедевров мы получим после того, как коронавирус будет побежден? Надеюсь, немало.

Только не верьте чиновничьим цифрам и советам. Как всегда, спасаться будем сами. Обмениваться информацией, покупать продукты не только себе, но и соседям, уделять близким время, которого всегда категорически не хватает. И пусть отмена рейса или концерта станет самой большой неприятностью для нас. Кажется, это уже тост. А что, в карантине можем себе позволить.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


популярное за неделю

Мнение

Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский