Колхозные дезинфекторы 44 Ирина Халип

13.03.2020, 10:29

17,166

Ирина Халип

Только не верьте чиновничьим цифрам и советам.

Захожу вчера вечером на сайт минздрава. Вижу на главной странице раздел «Ситуация с COVID-19 в Беларуси». Открываю – а там висит пресс-релиз от 3 марта. И информация о трех случаях заражения коронавирусом на территории страны.

На дворе было 12 марта. В стране официально подтвержден 21 случай заболевания, причем девять из них – за сутки. То есть число инфицированных за день возросло почти вдвое, зато на сайте минздрава по-прежнему болтается пресс-релиз от 3 марта. Соседние Польша, Украина, Литва ввели карантин, а минздрав все еще называет опасными для посещений лишь четыре страны – Китай, Иран, Южную Корею и Италию. Во Франции отменяют местные выборы, в Испании – местный футбольный чемпионат, в Канаде – чемпионат мира по фигурному катанию, Европа всерьез обсуждает перенос Евро-2020, а у нас в прошлое воскресенье – женский забег Beauty Run с участием пяти тысяч человек. В соседних странах закрывают университеты, школы и детские сады, а у нас чиновники говорят, что нет в этом необходимости, поскольку дети от коронавируса пока не умирали.

Вы только не подумайте, что на сайт минздрава я отправилась в поисках информации. Нет, конечно, - исключительно из-за орнитологического интереса. Хотелось понаблюдать за деятельностью птичек божьих, которые не знают ни заботы, ни труда. Интерес был удовлетворен сполна: ничего неожиданного. Впрочем, даже если бы минздрав оперативно, каждый час обновлял информацию, как это делают аналогичные ведомства в Европе, - все равно их цифрам никто не поверит. Просто потому, что мы знаем: чиновники всех мастей врут нам всегда и обо всем. О белорусском процветании, о зарплатах «папиццот», о заговорах с целью захвата власти, о скромной трудовой жизни обитателей Дроздов, о безграничном доверии народа, о 86 процентах проголосовавших за правителя. Четверть века вранья – и они хотят, чтобы мы поверили, будто в Беларуси лишь 21 случай заражения коронавирусом? Нет, не поверим. Врут, как всегда. Просто потому, что по-другому уже не умеют. Это их физиологическая необходимость. На их фоне даже народное агентство «одна баба сказала» - и то выглядит авторитетным источником, заслуживающим доверия.

А кроме патологической склонности к вранью, им свойственна жадность Робина Бобина Барабека. Если отменить массовые мероприятия, ввести карантин, как у соседей, это же сколько денег в бюджет не поступит! Да, действительно, в этой ситуации бизнес «проседает», а вместе с ним и поступления в казну. Но в других странах государство вскрывает кубышки и выделяет резервы, потому что важнее сохранить человеческое здоровье: здоровые граждане после карантина продолжат работать, а на лечение сотен и тысяч заболевших уйдет куда больше государственных денег. Но это не наш случай. Как это – не урвать сейчас, если неизвестно, что будет завтра. А вдруг после эпидемии начнется революция? Нет уж, пусть работают, платят налоги и НДС, носят взятки, а в выходные еще и бегают. Так спокойнее. А умирают все равно в основном пожилые люди – вот и славно. Пенсионеры давно уже разобрались, что к чему, ушли в пока еще скрытое якобинство и перестали быть нужными государству в качестве потенциальных голосующих и поддерживающих. В топку. А главное – большая экономия на пенсиях выйдет.

Ну ладно, с жадинами-говядинами разобрались. Но школьники, студенты и детсадовцы, с их точки зрения, совершенно бесполезные существа, они денег не приносят. Отчего бы хотя бы их не отправить на карантин – сейчас, когда в мире официально объявлена пандемия? А тут все очень просто. Они страшно боятся выпустить детей и подростков из-под контроля. Вот окажутся школьники на несколько недель дома, без политинформаций, линеек и ячеек БРСМ – кто знает, что они будут делать вне тотального контроля? А вдруг Хартию читать? А вдруг подпольные организации в Интернете создавать? А если, еще хуже, думать и анализировать сядут? Это пострашнее пандемии будет. Так что нет уж, глаз с них не спускать!

Вранье, жадность и тотальный контроль – вот то, что не позволяет режиму адекватно оценить ситуацию и сделать хотя бы полшага для сохранения жизни и здоровья белорусов. Это тот защитный экран, которым власть намертво отгородилась от людей, чтобы сытно жрать и бесстыдно воровать даже на фоне пандемии. Во всем мире карантин – это разумное взаимодействие государства и граждан: вы, граждане, посидите дома и не мешайте нам, пожалуйста, бороться с опасным вирусом, не создавайте нам всем дополнительных проблем, не путайтесь под ногами. Но это там, где государство и граждане живут в одной и той же стране. У нас же гражданин должен работать до гроба даже в смертельно опасных условиях и быть под постоянным идеологическим контролем. Иначе власти не продержаться и дня.

Кстати, многие поколения в школе учили, что Пушкин писал свои «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии» в Болдино, поскольку там унылая пора, очей очарованье и бесконечное вдохновение. На самом деле поэт застрял в Болдино из-за холерного карантина в Москве. Он просто не мог туда вернуться три месяца. Вот и писал в глуши, потому что больше нечем было заняться. Зато прожил еще семь лет - до самой дантесовой пули. Так что карантин – благо не только для борьбы с пандемией, но и для творчества. Кто знает, сколько литературных шедевров мы получим после того, как коронавирус будет побежден? Надеюсь, немало.

Только не верьте чиновничьим цифрам и советам. Как всегда, спасаться будем сами. Обмениваться информацией, покупать продукты не только себе, но и соседям, уделять близким время, которого всегда категорически не хватает. И пусть отмена рейса или концерта станет самой большой неприятностью для нас. Кажется, это уже тост. А что, в карантине можем себе позволить.

Ирина Халип, специально для Charter97.org