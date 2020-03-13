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Российский рынок акций рухнул рекордно с дефолта 1998 года

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  • 13.03.2020, 10:34
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Российский рынок акций рухнул рекордно с дефолта 1998 года
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

Это войдет в историю биржевых торгов в РФ.

Разгром на российском фондовом рынке, который продолжается третий день подряд, войдет в историю биржевых торгов.

За три дня - с 10 по 12 марта - индекс РТС рухнул на 23,17% и по итогам сессии в четверг обновил минимум с 2016 года - 966 пункта, пишет finanz.ru.

Отвесное падение, в результате которого 50 крупнейших российских компаний суммарно подешевели на 44 млрд долларов, или 3,3 триллиона рублей, стало рекордным с августа 1998 года.

В 21-м веке РТС ни разу не завершал неделю снижением такого масштаба. Потери по итогам любой недели декабря-2014 не превышали 12,05%. В ходе кризиса-2008 худшей для рынка стала неделя с 5 по 12 октября, когда индекс рухнул на 21,12%.

Быстрее, чем сейчас, - на 29,56% за неделю - РТС падал в период с 16 по 20 августа 1998 года, когда Россия объявила дефолт.

На российские активы не могло не сказаться глобальное бегство от риска, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич: во вторник больше чем на 10% рухнули фондовые индексы Европы, а торги в США были остановлены на 15 минут из-за падения индекса S&P500 больше чем на 7%.

Dow Jones переживает самое быстрое крушение со времен Великой депрессии: с последнего пика он потерял 20% за 19 торговых дней. В ноябре 1931 года на это потребовалось 15 дней, а падение 2008-2009 года развивалось не один месяц.

Рынок акций Германии обвалился на 12,2% за день и 20,1% с начала недели, чего на бирже Франкфурта не видели с 1989 года.

«На рынках настоящая паника», - констатирует главный аналитик Pepperstone Крис Уэстон: инвесторы распродают все и уходят в кэш и защитные активы. Отток капитала с развивающихся рынков достиг 42 млрд долларов и превысил крах финансового рынка Китая в 2015 году и глобального финансового кризиса 2008 года, подсчитал IIF.

Нефть Brent к 20.14 мск подешевела на 7,18%, до 33,27 доллара за баррель. Цена физической нефти в Европе рухнула ниже 30 долларов: российская Urals, по данным Reuters продается по 29 за баррель, а саудовский сорт Arab Light стоит дешевле 25 долларов.

Залп из денежной базуки ФРС пока оказался холостым: американский ЦБ залил в рынки почти 200 млрд долларов за две недели, скупая бумаги и выдавая кредиты репо, но это не остановило падение спалившее 4 триллиона долларов капитализации S&P 500.

Основным риском для инвесторов становится эпидемия в США по китайскому сценарию, которая столкнет в рецессию крупнейшую экономику мира, пишут аналитики Райффайзенбанка. При таких вводных ФРС может напечатать триллионы, но без вакцины от коронавируса это не оживит бизнес и не предотвратит карантин.

«Игроки готовятся к жесткой посадке рынка. Новое дно может быть на 50% или даже 70% ниже текущих уровней», - говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. РТС может упасть до 870 пунктов, нефть - ниже 30 долларов и обновить минимумы за несколько десятилетий, предупреждает он.

«Стоимость всех российских акций и индексов является производной от цен на нефть. Дисконтированные денежные потоки. При Brent по $25-30 справедливый уровень долларового индекса РТС 600-800 пунктов. Так что еще есть куда падать», - говорит директор ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.


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