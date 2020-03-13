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Рубль обвалился. Будут ли расти цены?

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  • 13.03.2020, 10:55
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Рубль обвалился. Будут ли расти цены?

Экономист объяснил, спровоцирует ли падение белорусского рубля рост цен в Беларуси.

Снижение цен на нефть повлекло за собой обвал российского рубля, а соответственно и белорусского, передает «Радыё Рацыя». Будут ли торговцы привязывать валютный курс к ценам на товары? На это вопрос ответил экономист Борис Желиба.

Таким образом, в январе инфляция составила около 1%, а еще и в феврале 1%. Это очень много. Обычно среднемесячная инфляция в Беларуси - 0,5%. А сейчас эта цифра удвоилась.

- Уже есть существенное повышение - инфляция за январь составила 1%, цены на товары и услуги выросли. И это даже не учитывая последние события с обвалом цен на нефть и девальвацией белорусского рубля. Мы много потеряли в экспорте нефтепродуктов после конфликта с Россией, а потому имели такую инфляцию в январе.

- Девальвация рубля ускорит повышение цен?

- Безусловно. Скорее всего, рубль не отыграет свои позиции, которые были до обвала цен на нефть. Есть закон экономики, согласно которому девальвация идет нога в ногу с инфляцией.

Если подорожал доллар, то подорожает и весь импорт. Организации, которые будут заниматься импортом, приобретают доллары значительно дороже, а потому импортные товары также будут дороже. Поэтому в январе-феврале была инфляция из-за снижения экспорта нефтепродуктов, а теперь обвал рубля еще более ускорить рост цен.


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