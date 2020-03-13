Ученые описали гигантского ленивца, жившего 10 тысяч лет назад 5 13.03.2020, 11:03

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иллюстрационное фото

Это «южноамериканский йети».

Палеонтологи смогли описать гигантского ленивца, жившего более 10 тысяч лет назад, останки которого были найдены на территории Эквадора, сообщает аргентинское агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM, пишет ria.ru.

Ленивец обитал в горах и долинах на высоте свыше 2500 метров над уровнем моря.

«Этот «южноамериканский йети» весил около тонны, имел большие когти, а его морда была приспособлена для жизни на высоте и при низких температурах», - отмечает агентство.

Исследователь Хосе Луис Роман Каррион, один из участников проекта, рассказал, что этот вид ленивцев обладал уникальным строением морды, которая позволяла увлажнять сухой воздух при вздохе и сохранять влагу при выдохе.

Палеонтологи смогли собрать достаточно материала, чтобы реконструировать почти полностью тело этого гиганта, обитавшего на Земле от 10 до 40 тысяч лет назад.

Ученые дали древнему существу название Oreomylodon wegneri, что можно перевести как «горный милодон». Это травоядное животное, если бы оно встало на задние лапы, могло достигать более двух метров в высоту, а на четырех лапах оно было размером с небольшой автомобиль.

Эти ленивцы исчезли в конце ледникового периода вместе с мастодонтами и саблезубыми кошками.