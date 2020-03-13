Найден новый «тормоз» белорусской экономики 17 Дмитрий Заяц, naviny.by

13.03.2020, 11:10

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Страна недополучает миллиарды долларов.

Беларусь по уровню конкуренции отстает от стран Центральной и Восточной Европы. К такому выводу пришло Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое подготовило программу развития конкуренции, и хочет исправить ситуацию. Сможет ли?

Сторонники и противники развития конкуренции

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило уже не только проект программы развития конкуренции, но и дорожные карты по ее реализации.

Оценки уровня конкуренции, которые рассчитал МАРТ совместно с Международной финансовой корпорации, показали, что Беларусь по этим параметрам отстает от стран Центральной и Восточной Европы.

Чтобы исправить ситуацию, Министерство антимонопольного регулирования и торговли включило уже более 65 (!) пунктов в план мероприятий по развитию конкуренции. Реализовать их планируется в отраслях с низким уровнем конкуренции (страхование, энергетика, здравоохранение, лесопромышленный и агропромышленный комплексы, телекоммуникационный сектор).

Судя по большому перечню мероприятий, примеров ограничения конкуренции в стране предостаточно. Например, в страховом секторе в Беларуси уже много лет госкомпании наделены исключительным правом оказывать обязательные виды страхования. Мало этого, созданы и иные условия, вследствие которых госпредприятия обслуживаются преимущественно у государственных же страховщиков.

Еще одна отрасль, в которой нет свободной конкуренции, — здравоохранение. Эту сферу МАРТ называет самой зарегулированной и в целях развития конкуренции предлагает либерализировать ценовое регулирование и упростить процедуру регистрации лекарств.

Ограничения конкуренции присутствуют и в энергетике, чем недоволен частный бизнес.

«Минскэнерго» и «Минские тепловые сети» оказывают услуги электроснабжения и водоснабжения на территории Минска. Их тарифы отличаются на 60%. Два монополиста. Но одни тарифы утверждает МАРТ, вторые — Мингорисполком», — констатирует сопредседатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

Она предполагает, что наряду со сторонниками развития конкуренции в госаппарате будут и противники этого процесса, поскольку последние станут отстаивать интересы подведомственных предприятий-монополистов.

«Главными противниками принятия программы развития конкуренции будут госорганы, которые монополизировали свою деятельность», — считает Тарасевич.

Низкая конкуренция — большие потери

Между тем, независимые эксперты считают, что страна в случае развития конкуренции могла бы привлекать в экономику ежегодно большие инвестиции. Что нужно для этого сделать?

«Мы проанализировали ситуацию во многих видах экономической деятельности и пришли к выводу, что в случае развития конкуренции Беларусь могла бы ежегодно в течение пяти лет привлекать дополнительно от полумиллиарда до миллиарда долларов инвестиций со стороны иностранных инвесторов и частного сектора», — отметил директор инвестиционной компании «Юнитер» Роман Осипов в беседе с корреспондентом БелаПАН.

Расчеты экспертов показали, что в случае отмены ограничений по развитию конкуренции в страхование и фармацевтическую промышленность может поступить суммарно несколько сотен миллионов долларов, а в деревообработку — до 2 млрд долларов.

«Эффективность белорусской деревообработки (а это глубина переработки сырья и создаваемая таким образом добавленная стоимость на территории нашей страны) напрямую зависит от развития конкуренции. Инвесторы, с которыми мы работали, очень большое внимание уделяют вопросам доступа к сырью», — отметил Осипов.

По его словам, потенциальные инвесторы готовы платить за белорусский лес рыночную цену, но опасаются ситуации, когда сырье будет распределяться по непрозрачным правилам.

«На этом фоне биржевой механизм реализации сырья местным производителям, действующий без изъятий и на долгосрочной основе, мог бы являться хорошим ходом. Решение таких вопросов однозначно усилит инвестиционную активность в секторе, особенно в части строительства заводов по глубокой переработке лесного сырья на территории Беларуси», — считает Осипов.

Вместе с тем он обратил внимание, что отдача от деревообработки сегодня в стране низкая. Ведь Беларусь получает с кубометра спиленного леса около 70-80 долларов, а Польша — 150-170 долларов, Финляндия — 200 долларов.

Согласно оценкам аналитиков «Юнитер», чтобы с кубометра леса Беларусь зарабатывала 200, а не 70 долларов, в отрасль деревообработки необходимо привлечь 3-4 млрд долларов в виде инвестиций.

«Чтобы в отрасль приходили такие инвестиции, должны существовать равные условия для конкуренции. Однако в Беларуси доводы в пользу развития конкуренции все еще сталкиваются с контраргументом о том, что из-за нее могут пострадать госпредприятия, обеспечивающие занятость и выполняющие другие социальные функции», — отмечает Осипов.

По мнению эксперта, чтобы конкуренция в стране развивалась, необходимо такую парадигму менять.

«Сейчас министерства и концерны зачастую не заинтересованы в развитии конкуренции, так как в этом случае могут пострадать их подведомственные организации. И с их точки зрения они правы. Соответственно, чтобы госорганы думали о развитии отрасли, а не о судьбе конкретных предприятий, нужно разделить функции регулятора и собственника», — подчеркнул Осипов.

Кроме этого, все социальные функции, которые выполняют госпредприятия, нужно проанализировать, оценить в деньгах, и господдержку выделять только на эти функции.

«У нас порой аргумент о том, что госпредприятия выполняют социальные функции, используется для того, чтобы скрыть неэффективность последних. Был в прошлом году на юго-востоке республики, приезжаешь и видишь, что на одном поле, разделенном дорогой, кукуруза у фермера в два раза больше, чем у колхоза. Так при чем здесь социальные функции госпредприятий, как они влияют на урожайность и хозяйственность?!» — резюмировал Осипов в беседе с корреспондентом БелаПАН.

Дмитрий Заяц, naviny.by