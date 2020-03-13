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В Литве официально начался карантин

  • 13.03.2020, 11:20
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В Литве официально начался карантин
Фото: charter97.org

Некоторые правила действуют с полуночи.

Delfi выясняет, что запрещено и как это должно действовать.

Закрыты школы, детские сады и вузы

Решением правительства Литвы с 13 марта рекомендуется, а с 16 по 27 марта в обязательном порядке будет остановлен учебно-воспитательный процесс, во всех учреждениях - университетах, коллегиях, школах, центрах занятости, детских садах, неформальных образовательных учреждениях.

Вильнюсский муниципалитет остановил деятельность всех образовательных учреждений до 17 апреля.

Представитель правительства Гедрюс Сурплис сказал, что юристы выяснят, чье распоряжение весомее и каким из запретов руководствоваться жителям.

"В идеальном случае эти запреты могут совпадать. Правительство распорядилось не вести детей в школы и детские сады с пятницы, но сами учреждения в этот день еще не будут закрыты, их закроют с 16 марта. Вильнюсская мэрия закрыла их с 13 марта. (…) В пятницу в Вильнюсе школы точно не будут работать, а что касается дальнейшего периода, то будем ждать разъяснения юристов", – сказал Сурплис.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сказал, что пока родителям, которым не с кем оставить детей, будут давать больничные.

"Потом будет принята другая форма, но для этого надо подкорректировать законы. Сейчас ищут разные способы, чтобы человек, вернувшись, если ему есть, где и на что жить, мог провести 14 дней в изоляции у себя дома", – сказал Верига.

Правительство подчеркнуло, что на следующей неделе станет ясно, от части каких каникул откажутся в будущем (весенних или летних). Также будет решаться, что делать со школами, как организовать процесс обучения, если двух недель карантина окажется недостаточно. Учителя в этот период будут работать, но дистанционно.

В порядке исключения присмотр за детьми будет организован в учреждениях, если у родителей нет возможности создать им безопасные условия дома. В этих случаях родители должны обратиться в муниципалитет или отдел соцобеспечения.

"Это касается либо асоциальных семей, либо таких семей, у которых нет ни дедушек с бабушками, ни возможности взять больничный, что тогда делать? Но это, вероятно, будут отдельные случаи", – сказал Сурплис.

Временно закрыты спортклубы, музеи, театры и кино

В соответствии с новыми правилами, спортивные состязания будут проходить без зрителей. С 13 по 27 марта запрещены все культурно-развлекательные мероприятия, развлечения, посещение разных учреждений. Этот запрет касается спортклубов, музеев, театров и кинотеатров, ночных клубов. Никаких исключений в данном пункте быть не может.

Верига заверил, что работа заведений общепита ограничиваться не будет.

Ограничены мероприятия

В соответствии с постановлением правительства, на улице могут проводить мероприятия с участием не более 100 человек при соблюдении гигиены и гарантии, что в мероприятии не будут принимать участие люди, вернувшиеся из опасных территорий.

Также важно учитывать аудиторию – в составе участников основную массу не должны составлять люди из группы риска, т.е. пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями.

Сурплис сказал, что пресс-конференции также расцениваются как общественные мероприятия.

Никаких ограничения работы магазинов не касаются. Не было и решений в связи с ограничением посещения поликлиник.

Отзывают авиарейсы, вернувшиеся из зон риска должны находиться в самоизоляции

Запреты коснутся и поездок. Сейчас ограничены поездки в 10 стран: Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания.

"Туда запрещены полеты и поездки, после возвращения полагается самоизоляция", – сказал Сурплис.

В эти страны полеты запретят с полуночи, исключение сделано только для Италии, поскольку оттуда сейчас много людей возвращается (но с минувшей ночи в Италию самолеты летать уже не будут, в Литву - с 16 марта).

Верига ранее сообщал, что вернувшиеся из этих стран должны договариваться с работодателем о возможности работать дистанционно, если это невозможно - брать больничный, но это ни в коем случае не должен быть отпуск за свой счет, поскольку это противоречит Трудовому кодексу.

В Вильнюсе не будут продавать одноразовые билеты в транспорте, отменят ночные автобусы

Вильнюсская мэрия сообщает о том, что из-за угрозы коронавируса в общественном транспорте не будут продавать одноразовые билеты. Автобусы и троллейбусы будут чаще дезинфицировать. С 13 марта в столице также не будут курсировать ночные автобусы.

Пассажиров просят не заходить через переднюю дверь и соблюдать безопасное расстояние.


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