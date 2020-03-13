Белоруска из Рима: Ехать в Беларусь нет смысла 1 13.03.2020, 11:29

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Наталья Курилович

Как итальянцы переживают карантин.

Наталья Курилович из Постав живет в Италии 8 лет. Она работает коммерческим агентом, продает украшениями в Риме, передает «Радыё Свабода».

«Мой сектор затронула еще первая волна эпидемии в середине февраля, - говорит Наталья. - Необходимость в ювелирных магазинах сразу же отпала, так как люди в первую очередь думают о других вещах, экономят деньги, неизвестно как будет в будущем. Все зависит от того, как экономика сможет восстановиться.

Фабрики не работают, заказы не отправляются. Рим, мой регион Лацио - это не красная зона Милана - все активно работало до понедельника. С понедельника все коснулось и нас в Риме.

С сегодняшнего дня закрылись рестораны и бары, хотя вчера работали до 18 часов. У моего знакомого соседа ресторан закрыт, они только доставляют блюда на заказ домой. Но я думаю, что и это закроют».

«Паники, конечно же, нет»

Наталья говорит, что ожидается новый декрет от правительства. Она считает, что необходимо ограничить передвижение, общение, так как «цифры страшные».

«Паники, конечно же, нет. Я вижу своих соседей, все дома, занимаются домашними делами, не грустим. Можно почитать, убрать квартиру, навести порядок на балконе. Теперь не знаю, как это все будет дальше, но лучше вообще не выходить на улицу. Если люди это перетерпят, то, я думаю, пойдет на спад, как в Китае».

Наталья говорит, что в феврале в Италии опасались китайцев, не хотели, чтобы они приезжали, но сейчас Китай помогает.

«Сюда идет корабль из Китая с масками, медицинским оборудованием, с врачами, которые будут работать над вакциной. Я знаю, что в Италии сильная медицина, и надеюсь, что они что-то придумают вскоре».

Наталья 7 марта собиралась в отпуск на Мальдивы, но в аэропорту туда уже не пропустили.

Ехать на родину «нет смысла»

Как относятся родственники Натальи к ситуации, хотят ли они, чтобы она вернулась из Италии в Беларусь?

«Я люблю своих родственников. И тут повлияло понимание, что я могу быть носителем инфекции, хотя нет никаких симптомов. Но там у меня маленькие племяши, бабушка, родителям 65 и 67 лет, а это возраст риска.

Поэтому нет. Я слышала, что кто-то приехал в Беларусь и его просили посидеть две недели на карантине. Поэтому в Поставах мне пришлось бы как-то жить отдельно от своих родителей. Поэтому нет смысла. Я слышала, что 14 марта отменяют рейсы из Рима в Минск».

Наталья говорит, что в супермаркете видела очередь, все стоят с колясками, но на дистанции друг от друга.

«Люди сами осторожны, дисциплинированны и, чего я не ожидала от итальянцев, вежливы и корректны. Ведь итальянцы обычно импульсивны, активны, любят поговорить, пообниматься, поцеловаться и так же поскандалить. А здесь тихо стоять в очереди, быстро приобретают в магазине необходимое и уходят. Будут работать супермаркеты (кроме выходных), аптеки, городской транспорт.

Но маленькие предприятия закрыли, все должны быть дома. Школы закрыты давно».

Что приобретают итальянцы в магазине?

«То, что можно положить в морозилку, фарш, мясо, замороженные овощи, рыбные палочки, крупы, пасту, фасоль и тунца в банках, много воды, средства для уборки, вино. Дефицита у нас нет. Очень много свежей рыбы и мяса. Здесь очень много продуктов, которые будут ежедневно подвозить до магазинов».

Наталья говорит, что проблема скорее в том, что в больницах заканчиваются места, так как 200 больных в день - это очень много.

«Поэтому надо, чтобы все остерегались, были дома. Дисциплинированно носят маски (один из трех-пяти человек), перчатки, никто не здоровается рукопожатием. Перчатки дают в супермаркете, на входе есть дезинфектор. Конечно же, стоит охрана: кто-то вышел - запускают других покупателей, чтобы было меньше контактов».

«Лучшая помощь - сидеть дома»

Пока карантин объявили до 3 апреля, до этой же даты закрытые школы и университеты, отменены многие авиарейсы до 15 апреля, говорит Наталья. Ежедневно все следят за новостями.

«Я думаю, что медицинским работникам дадут премии и поставят памятники. Вышли на работу даже те, кто на пенсии. Медицинским сестрам обеспечили нянек, которые ухаживают за их детьми дома. Я с удовольствием пошла бы добровольцем, даже помогать в дом опеки над старыми. Но нам сказали, что лучшая помощь - сидеть дома».

Почему эпидемия коронавируса так сильно затронула Италию?

«Италия очень плотно сотрудничает с Китаем. В городе Пратта, где есть китайские фабрики, китайцы составляют фактически 90% населения. И пример с моей работы - все ювелирные фабрики в Китае.

Туда-сюда ездят бесконечно. В Риме есть китайский квартал, китайцы здесь живут давно, но ездят к родственникам в Китай и по бизнес делам. Здесь поездки в Китай более доступны, чем в Беларуси, например, на пару дней. Поэтому, думаю, это поспособствовало, что сюда так быстро пришла инфекция».