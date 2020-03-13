На карантин не закрыт ни один факультет БГУ 14 13.03.2020, 11:31

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При этом целую группу студентов госпитализировали с подозрением на заболевание.

В Белгосуниверситете учебный процесс идет в штатном режиме, на карантин не закрыт ни один факультет вуза. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе БГУ.

На данный момент обучение в университете осуществляется по ранее утвержденному плану. Вуз работает в штатном режиме.

В пресс-службе учреждения добавили, что решение о закрытии на карантин принимает Министерство здравоохранения. Действовать в БГУ будут по их рекомендациям.

Напомним, 12 марта целую группу студентов факультета международных отношений БГУ госпитализировали для тестирования на наличие коронавируса.