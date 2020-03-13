закрыть
13 марта 2020, пятница, 14:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

На карантин не закрыт ни один факультет БГУ

14
  • 13.03.2020, 11:31
  • 2,648
На карантин не закрыт ни один факультет БГУ

При этом целую группу студентов госпитализировали с подозрением на заболевание.

В Белгосуниверситете учебный процесс идет в штатном режиме, на карантин не закрыт ни один факультет вуза. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе БГУ.

На данный момент обучение в университете осуществляется по ранее утвержденному плану. Вуз работает в штатном режиме.

В пресс-службе учреждения добавили, что решение о закрытии на карантин принимает Министерство здравоохранения. Действовать в БГУ будут по их рекомендациям.

Напомним, 12 марта целую группу студентов факультета международных отношений БГУ госпитализировали для тестирования на наличие коронавируса.


популярное за неделю

Мнение

Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский