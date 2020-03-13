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Как Саудовская Аравия будет вытеснять Россию с мировых рынков

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  • 13.03.2020, 11:46
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Как Саудовская Аравия будет вытеснять Россию с мировых рынков

Кремлю можно готовиться к новым потрясениям.

После драматичного развала сделки ОПЕК+ российские нефтяники сегодня в первый раз совещались в Минэнерго. Итог совещания, по всей видимости, — решение о продолжении ценовой войны с Саудовской Аравией. А значит, российскому рынку можно готовиться к новым потрясениям, пишет The Bell.

Что случилось?

Перед совещанием, на котором из глав крупнейших нефтяных компаний не было только Игоря Сечина, нефтяники были настроены по-боевому. Глава «Сургутнефтегаза» на вопрос журналистов о том, при какой цене на нефть комфортно жить его компании, ответил: «Мне комфортно, когда вас нет рядом», пишет «Интерфакс». Владелец «Новатэка» Леонид Михельсон на вопросы о влиянии коронавируса советовал держаться от него подальше, чтобы не заразиться.

Встреча продлилась около двух часов — но ни с какими заявлениями после нее министр энергетики Александр Новак не выступил. За него это сделали нефтяники, и из их слов выходит, что ни на какие новые сделки с ОПЕК Россия идти пока не готова.

«Пока мы мобилизованы работать при низких ценах на нефть», — заявил журналистам глава «Лукойла» Вагит Алекперов, пишет РБК. Еще вчера во время конференс-колла он надеялся, что в марте ОПЕК+ найдет способ стабилизировать цены на нефтяном рынке. «Я глубоко убежден, что в такой ситуации, как сегодня, с проблемой с вирусом, с проблемой с экономикой в Китае, производителям нефти надо координировать свои действия», — цитировал его «Интерфакс».

Самым оптимистичным оказался глава «Татнефти» Наиль Маганов, заявивший, что его компания не считает для себя критичной даже $8 за баррель.

«Газпром нефть» будет пересматривать свои планы исходя из цены в $35 за баррель, которая раньше содержалась в стрессовом сценарии компании, заявил ее глава Александр Дюков, назвав действия ОПЕК иррациональными. Возможность возврата к сделке ОПЕК+ руководители компаний на совещании, по его словам, даже не обсуждали. Зато, как и у Саудовской Аравии, у них есть планы по наращиванию добычи — «Газпром нефть» в этом году постарается «максимально реализовать» свой потенциал, увеличив ее больше чем на 50 тысяч баррелей.

Что у них

Все вместе это значит, что Россия решила включиться в борьбу с Саудовской Аравией за рынки сбыта, а главным полем битвы станет Европа. Во вторник Саудовская Аравия объявила, что после срыва соглашения ОПЕК+ поднимет добычу более чем на четверть — до 12,3 млн баррелей в сутки в апреле (это на четверть больше, чем в марте), а сегодня увеличила прогноз до 13 млн б/с. До развала сделки Саудовская Аравия добывала 9,7 млн баррелей в сутки, Россия — около 10,3–10,4 млн баррелей.

При этом саудиты предложили европейским НПЗ свою экспортную смесь Arab Light по цене примерно $25 за баррель, пишет Bloomberg. И это уже позволило покупателям российской нефти затребовать аналогичных условий — по данным агентства, в понедельник трейдеры Vitol и Trafigura не смогли запродать Urals даже с максимальными скидками за два месяца.

Что дальше

Завтра нефть опустится ниже $30, пессимистичен сотрудник одной из нефтяных компаний. Сегодня Brent подешевела почти на 9%, до $32,7 за баррель.

Торги на Московской бирже закрылись почти рекордным обвалом: индекс Мосбиржи потерял 8,28%, индекс РТС — 11,03%. Доллар в ходе торгов впервые с февраля 2016 года стоил больше 75 рублей, евро — уже дороже 83.

Падение индекса Мосбиржи в четверг оказалось глубже, чем во вторник, и не дотянуло всего 0,06 процентных пункта до антирекорда 6 апреля 2018 года, когда против российских миллиардеров ввели американские санкции (тогда индекс рухнул на 8,34%). Исторический рекорд дневного падения (-10,8%) был зафиксирован 3 марта 2014 года, сразу после начала присоединения Крыма. «Роснефть», больше всех выступавшая за отмену сделки с ОПЕК, впервые за долгое время выбыла из топ-3 российских компаний по капитализации.


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