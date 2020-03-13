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В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 61

  • 13.03.2020, 12:06
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В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 61
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Более 4 тысяч находятся на домашнем карантине.

Число заразившихся коронавирусом в Польше с вечера воскресенья возросло на 5 человек - COVID-19 диагностирован у 16 пациентов, заявил журналистам министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский, передает tvn24.pl.

По состоянию на вечер воскресенья коронавирус был подтвержден у 11 человек.

Коронавирус был диагностирован у жителей различных городов Польши – в Ратиборе, Оструде, Щецине, Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Зеленой Гуре. Все они ранее находились под наблюдением медиков.

По данным Шумовского, более 170 человек в Польше находятся в больницах с подозрением на коронавирус, более 4 тысяч находятся на домашнем карантине.

При этом министр ожидает значительного роста количества зараженных в ближайшее время. "Мы ожидаем, что рост в Польше в ближайшие дни будет очень большой", - сказал Шумовский.

Он призвал людей, находящихся на карантине, не нарушать режим и не выходить из дома. "Мы знаем, что такие случаи были в Италии", - сказал министр.


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