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В костелах Беларуси вводят меры безопасности из-за коронавируса

  • 13.03.2020, 12:14
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В костелах Беларуси вводят меры безопасности из-за коронавируса

Отменяются целования реликвий, рукопожатия и окропление святой водой.

Председатель Конференции католических епископов Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, выдал распоряжение ввиду сложной эпидемиологической ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса, сообщает catholic.by.

«Принимая во внимание непрерывное распространение опасной болезни, с верою в Божественное Провидение и с заботой о здоровье всех наших граждан, в Католическом Костеле в Беларуси, который заботится о духовном и физическом добре своих верующих и всего народа, вводятся следующие профилактические санитарные меры.

1. Чествование святого Креста, икон и реликвий происходит через поклонения или глубокий поклон без касания и целования.

2. Не наполнять кропильницы в костелах освященной водой и объяснить верующим о необходимости на некоторое время воздержаться от их использования. Рекомендуется иметь дома освященную воду и пользоваться ею.

3. На окне (решетке) исповедальни должен быть установлен защитный материал, который необходимо регулярно дезинфицировать и менять с соблюдением мер предосторожности.

4. Знак покоя передается склонением головы, без тактильного контакта.

5. Перед началом Евхаристии духовные лица и министранты должны тщательно вымыть руки и во время ее неуклонно соблюдать нормы гигиены.

Это распоряжение действует до его отмены».


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