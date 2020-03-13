Названо неожиданное преимущество водки перед другим алкоголем 37 13.03.2020, 12:28

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Опытный врач оценил воздействие разных напитков на организм.

Более или менее безопасной для человека является качественная водка, поскольку при ее изготовлении традиционно не используют красителей и ароматизаторов. Как это делают, например, фальсификаторы, изготовляющие виски и коньяки.

Эксперты утверждают, что в коньяке можно обнаружить жженный сахар, сивушные масла, альдегиды. В виски – красители (сахарный колер), стабилизаторы вкуса. То есть в своей массе это низкокачественные продукты. Кроме того, коньяк и виски содержат достаточно много этанола, который провоцирует быстрое опьянение, а при злоупотреблении приводит к сильной интоксикации.

Казалось бы, в этом плане водка более безопасна. Однако при ее изготовлении могут использовать другие смертельные для человека спирты (метанол), на вкус и запах не отличающиеся от этанола. Фальсифицированная таким образом водка превращается в смертельно опасную для жизни жидкость. Но даже изготовленная по всем правилам водка не позволяет классифицировать ее как абсолютно безвредный для печени вид алкоголя.

"Регулярное употребление этого спиртного напитка даже в небольших количествах неизбежно приводит к развитию алкогольной зависимости, алкогольного гепатита и даже цирроза печени. Поэтому лучше всего покупать спиртное в специализированных магазинах, где значительно выше вероятность доброкачественности алкогольного продукта", – рассказывает сайту Сегодня.Lifestyle кандидат медицинских наук Анатолий Печенка.

Чем вреден алкоголь

Если вы хотите уберечь от разрушения свою нервную систему, сердце и печень, примите тот факт, что безвредного алкоголя вообще не существует. Даже дорогие элитные напитки вредят нашему организму. Почему? Потому что именно печень является тем органом, которые максимально расщепляет этанол, предотвращая серьезное токсическое воздействие на нервную систему, мозг и саму же печень. Даже небольшое поражение печени приводит к усилению токсического воздействия на другие органы и ткани и саму печень.

Возникает замкнутый круг. Если злоупотреблять спиртным или же пить его в умеренных количествах, но систематически, со временем, печени станет трудно очищать организм от ненужных ему компонентов. Вследствие чего возникнет воспалительный процесс, клетки печени (гепатоциты) начнут гибнуть и печень утратит возможность полноценно выполнять свои функции. При этом одновременно токсически поражаются и другие органы и системы.

Последствия употребления алкоголя

"У 20-30% людей, которые злоупотребляют спиртным, на протяжении 10-15 лет развивается цирроз, проходя перед этим период жировой дистрофии и алкогольного гепатита. Развиваются эти заболевания почти бессимптомно, постепенно ухудшая качество жизни человека", – утверждает врач Анатолий Печенка.

Кроме пагубного воздействия на печень, алкоголь ухудшает мозговую деятельность, работу сердца, почек, иммунной системы, ослабляет память, половая пункция.

Если вы хотите прожить долгую жизнь без цирроза печени или гепатоцеллюлярной карциномы (рак), откажитесь от употребления алкоголя или сведите его к минимуму.

Как определить норму алкоголя для человека

По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), допустимая суточная норма алкоголя для мужчин составляет 30 г, для женщин – 20 г. Однако надо понимать, что данные цифры – это лишь условные границы. Для некоторых людей даже такое количество спиртного может оказаться слишком большим. Дело в том, что в нашей печени вырабатывается специальный компонент – алкогольдегидрогеназа, от которого зависит скорость опьянения человека и время расщепления алкоголя на более простые компоненты. При дефиците печеночного фермента алкогольдегидрогеназы даже 20 г спиртного (два бокала вина) могут негативно сказаться на самочувствии человека и спровоцировать интоксикацию. Люди, у которых этот компонент вырабатывается быстро, могут длительное время не испытывать опьянения. В таком случае важную роль играет не только количество выпитого, но и качество.

Исходя из этого, можно сделать простой вывод, что допустимая доза алкоголя, – сугубо индивидуальна для каждого отдельно взятого человека.