Российское телевидение ретроградного Меркурия 1 Ирина Петровская

13.03.2020, 12:37

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Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Ликование Кирилла Клейменова и крамола на НТВ.

10 марта поздно вечером Александр Гордон в программе «Док.Ток», сидя в мрачной темной студии, замогильным голосом объявил, что свершилось, наконец, событие, которого ждали миллиарды людей на земле:

«К сожалению, вакцина от китайского короновируса еще не изобретена, но событие не меньшей важности. Вчера закончился период ретроградного Меркурия. Поздравляю вас!»

Оказывается, астрологи называют ретроградным такой период, когда планета движется вспять. Или как бы пятится назад, когда мы смотрим на нее с земли. Своего рода оптический обман. Иллюзия.

Казалось бы, ну что нам этот ретроградный Меркурий в небе, когда у нас на земле проблем невпроворот? А вот и нет. От него, ретрограда, все наши беды, и что бы мы ни делали, не идут дела: срываются сделки, отказывает техника, летят к черту все наши планы, крокодил не ловится, не растет кокос. Поэтому именно теперь, когда один ретроградный период закончился, а другой еще не начался, жизнь наладится — и будет нам счастье и покровительство небесных светил.

Так, собственно, и случилось. Суток не прошло, как все пришло в движение: цены на нефть, рубль, политическая жизнь в одной как минимум отдельно взятой стране.

Еще утром 10 марта ничто как будто не предвещало такой «движухи». Дневные общественно-политические ток-шоу на главных федеральных телеканалах собрались, как обычно, обсуждать шагающий по планете коронавирус, временное (только так! — И. П.) падение рубля на фоне мирового кризиса и грядущее голосование в Государственной думе за поправки к Конституции. Как вдруг неожиданно для всех первая космонавтка Валентина Терешкова вырвалась в открытый кос… парламент и произвела сенсацию, предложив либо не ограничивать президентский срок вообще, либо после принятия поправок разрешить действующему президенту вновь избираться на главный государственный пост. То есть начать с чистого листа. С нуля. Люди просят, чего уж лукавить. Путин не заставил себя долго ждать, лично прибыл в Думу и согласился подумать над предложением Терешковой об обнулении сроков его президентства — к радости и воодушевлению всех собравшихся в здании на Охотном Ряду.

Ведущие с экспертами в студиях ток-шоу тоже, в общем, не подкачали. Они, пусть и несколько растерянные поначалу таким развитием событий, в сущности, всегда готовы сказать «да» любым инициативам, поддержанным самим Владимиром Владимировичем.

Только в прямом эфире ток-шоу «Место встречи» случился казус. Все же опасная это штука — прямой эфир. Уж как вроде бы ни фильтруют организаторы его участников, уж как ни муштруют экспертов (слово не воробей, поймают — вылетишь к чертовой матери из студии да еще и попадешь в черный список), а за всеми не уследишь и даже рот им не сразу заткнешь.

В программе «Место встречи» после коллективного просмотра президентского выступления в Думе ведущий Андрей Норкин предоставил слово психологу Наталье Шевшуковой. Та же подытожила услышанное:

«Вы знаете, редко когда выдается возможность наблюдать государственный переворот в прямом эфире. На самом деле сейчас голосование 22 апреля обретает какой-то новый смысл».

Студия загудела. Бедный бледный Норкин попытался ей оппонировать: «А вам не кажется сама фраза немножечко странной: государственный переворот путем голосования?» Однако сбить гостью с толку ему не удалось: «Государственный переворот — то, что сейчас сделал Путин. То, что он сейчас сказал. А то, что голосование нелегитимное, я думаю, что все это понимают. С учетом того, что сейчас было сказано, голосование «нет» становится долгом каждого гражданина РФ, потому что тем самым мы сохраняем каркас государства. Не позволим одному лицу, которое сейчас заявляет «Государство — это я», использовать государственные институты в своих интересах. Он себя идентифицирует с этим постом, он туда врос. Очевидна мне как психологу профессиональная деформация личности. Он, совершенно очевидно, не собирается уходить».

Это был, конечно, шок. Одно дело, когда Павел Лобков на «Дожде» начинает вечерние новости с фразы «Итак, сегодня произошел государственный переворот. Путин навсегда» — маленький частный телеканал, кто вообще его смотрит? И совсем другое, когда подобные откровения звучат в эфире федерального ТВ. Это уже ЧП всероссийского масштаба. Недоработка редакторов и ведущих. А может, страшно подумать, — вызов, запланированная провокация, бунт на корабле? (Шутка. — И. П.) С другой стороны, всегда можно объяснить произошедшее истинной свободой слова на ТВ и независимой редакционной политикой, на которую так любит напирать сам президент в ответах на вопросы о цензуре (хотя, как стало известно чуть позже, смутьянке Шевшуковой от дома, то есть от эфира НТВ, отныне отказано).

Зато вечером программа «Время» на Первом канале не подвела. Ее выдающийся ведущий Кирилл Клейменов не скрывал ликования и, казалось, с трудом сдерживался, чтобы не запеть от радости. «Ну вот, свершилось (вздох облегчения. — И. П.). Как в песне поется, все мне ясно стало теперь. И не только мне. Всем все стало ясно. Теперь! Раньше было все же не до конца. Не все понимали, почему и за что они должны идти голосовать. А теперь ясно — почему и за что. Но главное — ЗА КОГО! В нашей стране это всегда самое важное — за кого! За красных или за белых, за «Спартак» или за ЦСКА. За Путина или… Вот тут главное: про «или» думать даже не хочется. Причем, как это ни странно, ни тем, кто за Путина, ни тем, кто против.

Допустим — допустим! — вы против Путина. А за кого вы? В том-то и дело! А если бы он не приехал? Представить страшно».

Ах эти фирменные клейменовские вздохи и паузы! Эти любовные интонации в голосе (так, что порой неловко — словно подсматриваешь за чужим интимным актом, не предназначенным для посторонних глаз)! Этот порядок слов — будто мыслям и словам тесно, и они рождаются прямо сейчас, на наших глазах, от полноты чувств, а потому не укладываются в жесткие информационные стандарты, да и наплевать на них, на стандарты, когда душа поет.

Такие вершины пропагандистского мастерства не снились даже дикторам и политобозревателям Гостелерадио СССР времен правления дорогого Леонида Ильича! Теперь-то понятно, что формально они работали. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви.

При чем тут ретроградный Меркурий, спросите вы? Абсолютно ни при чем. В период ретроградности, как объясняют астрологи, Меркурий просто замедляет скорость. Вот и кажется, что все планеты движутся вперед, а он пятится назад. Да и это проходит.

Ирина Петровская, «Новая газета»