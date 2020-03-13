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Лукашенко: У министра внутренних дел заподозрили коронавирус

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  • 13.03.2020, 12:44
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Лукашенко: У министра внутренних дел заподозрили коронавирус

Сегодня диктатор встречался с Юрием Караевым.

Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, разговор начал с коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

— Вот хороший пример — министр внутренних дел — заподозрили… А он жив-здоров! — отметил Лукашенко после рассказа о том, что сын Караева учится в Китае и месяц назад вернулся домой.

Юрий Караев пояснил, что его сын прилетел из Китая как раз в тот день, когда в стране объявили о распространении коронавируса.

— Он учится в военном университете, изучает китайский язык по международной программе. И, естественно, я тоже насторожился. Но ничего, уже больше месяца здесь. Возвратиться назад пока не может, — рассказал министр.

Диктатор похвалил Китай и назвал их меры борьбы с коронавирусом «самыми эффективными».

Лукашенко отметил, что не просто так затронул тему коронавируса. Ведь бороться с распространением этого заболевания, по мнению диктатора, «поможет и милиция».

Напомним, что белорусские власти предупредили руководителей медицинских учреждений об уголовной ответственности за распространение информации о заболеваемости коронавирусом, «чтобы не сеять панику и не дестабилизировать ситуацию в стране».

Ранее, белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство «оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий». Также глава Минздрава заявил об «особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом».

Минздрав Беларуси отказался вводить карантин в детских садах и учреждениях образования, несмотря на то, что тысячи белорусов требуют от властей это сделать. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич также потребовал от властей безотлагательно ввести карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Тем временем соседи Беларуси — Польша, Литва, Латвия — принимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом.


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