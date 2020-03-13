Польские костелы ввели изменения в богослужения 13.03.2020, 12:48

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Верующим в Польше рекомендовали не посещать костелы.

Постоянный Совет Польской Епископальной Конференции опубликовал заявление.

«С верой в Божье провидение и заботой о жизни и здоровье общества, а также в связи с заявлениями президента Польской епископской конференции мы решили принять превентивные меры предосторожности в случае угрозы коронавируса.

В течение двух тысячелетий церковь служила больным и нуждающимся даже во времена эпидемий, не отказываясь от чтения Евангелия и празднования таинств.

1. Принимая во внимание угрозу для здоровья и жизни, мы рекомендуем епархиальным епископам освободить от обязанности участвовать в Святой мессе до 29 марта этого года следующим верующим:

а) пожилые люди,

б) люди с признаками инфекции (например, кашель, насморк, высокая температура и т.д),

в) школьники, подростки и взрослые, которые присматривают за ними напрямую,

г) люди, которые боятся заразиться

Использование диспенсации означает, что отсутствие на воскресной мессе в указанное время не является грехом. В то же время мы призываем людей, которые используют диспенсацию, настойчиво продолжать личную и семейную молитву. Мы также поощряем духовное общение с церковью через радио, телевидение или интернет-вещание.

2. Во время литургии до 29 марта этого года в церквях должны соблюдаться следующие принципы:

а) священники и чрезвычайные служители святого причастия должны тщательно вымыть руки и соблюдать правила гигиены перед началом литургии,

б) мы напоминаем вам, что литургические правила Церкви предусматривают получение Святого Причастия рукой, которое мы сейчас поощряем,

в) знак мира следует давать, кивая, не пожимая руки,

г) поклоняться кресту, преклоняя колени без прямого контакта,

д) вам также следует воздерживаться от поклонения реликвиям, целуя или касаясь их,

е) защитную пленку следует надевать на решетки исповедальни,

ё) мы воздерживаемся от наполнения костельных чур святой водой.

3. В нынешней ситуации мы напоминаем вам, что «как больницы лечат болезни тела, так и церкви служат, среди прочего, лечением духовных заболеваний, поэтому невозможно представить, чтобы мы не молились в наших костелах» (Заявление президента Польской епископской конференции, архиепископа С. Гондецкого, 10/03/2020). Поэтому мы призываем всех верующих посещать церкви для усердной личной молитвы вне литургии. Мы рекомендуем священникам:

а) что церкви остаются открытыми в течение дня,

б) что священники предоставляют дополнительные возможности для исповеди и поклонения Святому Причастию,

в) что, соблюдая надлежащую гигиену, священники и чрезвычайные служители посещают больных и пожилых прихожан с помощью таинственного служения.

4. В то же время мы хотели бы сообщить вам, что до 29 марта этого года:

а) литургии с подтверждением таинства перенесены на более поздние даты,

б) паломничество выпускников средней школы в Ясную Гору и школьные ретриты, организованные приходами, приостановлены. В то же время, мы просим социальные сети и духовенство предлагать в интернете предложения по реколлекции, которые можно попробовать дома,

c) вопросы реколлекции для взрослых и организаций других собраний оставлены на усмотрение священников.

Мы просим солидарности с пожилыми и нуждающимися, например, помогая с покупками. Мы просим всех верующих молиться о защите от болезней, а также о душевном спокойствии и благодати глубокого обращения для каждого из нас. Боже мой, давайте воздадим должное всем, кто умер от коронавируса. Давайте молиться за здоровье для больных, тех, кто заботится о них, врачей и медицинский персонал, а также всех санитарных служб. Давайте помолимся, чтобы эпидемия закончилась. Согласно церковной традиции, мы призываем вас петь в наших церквах молитву «Святой Бог, Святой Сильный ... От воздуха, голода, огня и войны, храни нас, Господь», - говорится в заявлении.