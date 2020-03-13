Facebook и Twitter удалили более 200 фейковых аккаунтов 2 13.03.2020, 13:02

Их связали с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина.

Facebook и Twitter удалили более 200 аккаунтов, связанных с попытками России оказать влияние на пользователей из США. По данным соцсетей, аккаунты «управлялись из Ганы и Нигерии», сообщает «Настоящее время».

По данным Facebook, были удалены 49 страниц в ее соцсети и 85 личных и 69 публичных страниц в Instagram. Компания их связывает с российским «Агентством интернет-исследований». «Аккаунты часто публиковали новости о США и пытались расширить свою аудиторию, сосредотачиваясь на следующих темах: история чернокожего населения в США, представители этого населения, мода, сплетни о знаменитостях, новости и события, связанные с известными американцами, а также проблемы ЛГБТ-сообщества», – говорится в сообщении соцсети. При этом отмечается, что активность аккаунтов не направлялась на выборы в США, «не продвигала и не очерняла кандидатов в президенты».

Также об удалении 71 аккаунта сообщил Twitter. По данным соцсети, страницы использовались, «чтобы сеять рознь через участие в обсуждении общественных вопросов, таких как раса и гражданские права».

Ранее пять сенаторов США призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Демократы обвинили связанные с ним фирмы во вмешательстве в президентские выборы США 2016 года.

Об этом говорится в письме, которое сенаторы направили на имя посла Евросоюза в США Ставроса Ламбринидиса, оно опубликовано на сайте комитета сената по иностранной политике. В нем они просят «существенно усилить экономическое давление» на бизнесмена.

В феврале 2018 года власти США предъявили обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям. Среди них оказались Агентство интернет-исследований, Евгений Пригожин, а также его компании Concord Management и Concord Catering.

В сентябре 2019 года США ввели против Пригожина новые санкции. Госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что «администрация США будет работать над тем, чтобы Пригожин и подобные ему люди не смогли укрыться».