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В Италии более 15 тысяч инфицированных коронавирусом

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  • 13.03.2020, 13:05
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В Италии более 15 тысяч инфицированных коронавирусом

В реанимации находятся 1153 пациента.

В Италии количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, возросло до 1016, число зараженных — до 15 113.

Об этом заявил глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли, передает «Новое время» со ссылкой на ANSA.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 189 пациентов, инфекцию обнаружили у 2249 человек.

На сегодняшний день, по данным департамента гражданской обороны, количество людей, инфицированных COVID-19, включая умерших и выздоровевших, достигло 15 113.

С начала эпидемии в Италии вылечились 1258 человек. Из 12 839 заболевших больше половины были госпитализированы, в том числе в реанимации находятся 1153 пациента.

В мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 130 тыс. человек. Коронавирус выявили в более 110 странах, включая Беларусь.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с коронавирусом и призвала мировое сообщество удвоить усилия по сдерживанию COVID-19.


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