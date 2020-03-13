УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы 1 13.03.2020, 13:22

Футбольные турниры приостановлены из-за коронавируса.

УЕФА принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе из-за распространения коронавируса, передает «Трибуна».

Ранее в связи со вспышкой коронавирусной инфекции были приостановлены чемпионаты Италии, Испании, Франции и многие другие.

По последним данным, во всем мире зафиксировано 128 343 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 720 человек.

В Беларуси до 6 апреля по рекомендациям Минздрава будут ограничения по проведению массовых культурных и спортивных мероприятий.