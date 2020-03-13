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Белоруска о коронавирусе в Италии: Милан похож на город-призрак из триллера

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  • 13.03.2020, 13:51
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Белоруска о коронавирусе в Италии: Милан похож на город-призрак из триллера
Иллюстрационное фото

Вышел на улицу просто прогуляться - можешь получить штраф €206.

Белоруска Анжелика полтора года назад вышла замуж за итальянца (который однажды представлял Беларусь на «Евровидении» в составе группы «Litesound») и переехала из Минска на север Италии, в небольшой городок Верчелли. Сейчас девушка работает в салоне красоты в центре Милана. Дорога на работу и обратно занимала 4 часа в день на поезде, а с 10 марта девушка вместе со всей страной на карантине и согласилась рассказать, как Италия переживает это непростое время, пишет kp.by.

«Людей запускают в магазин по очереди, но полки в конце дня пустые»

Все развивалось стремительно: с конца февраля в Италии резко увеличилось количество людей в медицинских масках и масках-респираторах в метро и на железнодорожных станциях Милана.

- После первых новостей о короновирусе в Китае все старались максимально избегать китайцев, - рассказывает Анжелика. - Хотя у тех были маски, итальянцы выдерживали определенную дистанцию в общественном транспорте. Никакой особой тревожности ни у кого не было. Поначалу все очень злились из-за новых ограничений, казалось, что вирусу придают больше значения, чем нужно, тем самым разрушая нашу экономику. Первые признаки паники начались в конце февраля, когда был полностью изолирован из-за количества зараженных город Кодоньо недалеко от Милана. Но когда количество зараженных приблизилось к 8 тысячам человек (а сегодня их уже больше 12 тысяч), пришлось признать, что Италия не была готова к таким развитиям событий. Все сплотились против этой напасти.

С 10 марта до 3 апреля ввели карантин во всей Италии, официально закрыли все учебные, спортивные и развлекательные учреждения, бизнес-центры. Время работы супермаркетов и мест общепита сократили. А с 12 марта открыты остались только почта, банки, некоторые крупные корпорации, супермаркеты и аптеки.

- Аптеки работают в привычном режиме, но медицинские маски и антибактериальные гели уже давно везде закончились. Кое-где из-за нехватки воровали диспенсеры с гелем, даже из больниц выносили. Хорошо хоть, с масками нам повезло, в салоне были запасы, а некоторые сами себе их шили. Закупиться продуктами можно в ближайшем супермаркете, правда, людей запускают в магазин по очереди, чтобы не было столпотворения в закрытом пространстве. Поначалу люди сразу стали закупаться продуктами на месяцы вперед, образуя невероятные очереди и пустые прилавки. Покупали в основном воду, макароны, томатную пасту, замороженное и охлажденное мясо, консервы. Перебоев с продуктами нет и правительство постоянно повторяет, что их не предвидится, но люди со своей запасливостью сами образуют дефицит, сметая продукты в огромных количествах. Нам всем в любую точку, в любую деревушку обещали доставку из супермаркетов на дом, и это замечательно. Теперь есть специальные люди, ответственные за определенные зоны, которые будут привозить покупки на дом по твоему списку.

Вышел на улицу просто прогуляться - можешь получить штраф €206

После того как Италия ввела карантин, перемещаться даже внутри страны стало очень проблематично. Отменили авиарейсы, выставили контрольные пункты на железнодорожных станциях и автострадах. Хотя общественный транспорт еще работает, без специального разрешения теперь никуда. И везде проводится тотальная дезинфекция.

- Сначала у нас ввели правило одного метра, т. е. соблюдение дистанции между людьми не менее метра в общественных местах. Если вам все еще нужно выходить на работу, которая не может быть переведена на удаленку, обязательно иметь с собой документ, подтверждающий занятость и часы работы. К нему в дополнение идет autocertificazione - документ, который заполняется и подписывается при прохождении контроля.

Передвигаться теперь можно только по работе, в ситуации крайней необходимости, по вопросам здоровья и для возвращения домой. За нарушение правил передвижения - €206 штрафа и до трех месяцев ареста.

- Недавно я возвращалась домой с работы в 15 часов, на Миланском вокзале была очередь невероятных размеров, причем кроме работников станции за всеми следили еще и солдаты. Людей по одному спрашивали о мотивах передвижения, проверяли рабочие документы. Я простояла больше 40 минут в очереди, мне даже стало плохо. В итоге на свой поезд опоздала и уехала домой на следующем, а затем наш салон закрыли на карантин. С 12 марта правила еще больше ужесточили. Рестораны, бары и кафешки сегодня закрыли, но гарантировали сервис на дом. С сегодняшнего дня запретили даже прогуливаться пешком или делать покупки без документа.

«Дедушке и бабушке по 85 лет, и если кто-то из нас заражен, они этого просто не переживут»

Люди закрылись дома, на улицах непривычно пусто, а у известного магнита для туристов - мраморного собора Дуомо - впервые в истории нет ни души, только голуби. Все это угнетает, говорит Анжелика.

- Тяжелая атмосфера карантина угнетает нас еше с конца февраля. Милан невозможно больше узнать! Станции метро пустые, площади, где раньше яблоку негде было упасть, тоже. Если и есть несколько человек вдалеке, то все в масках-респираторах, лиц практически не видно. Это страшно до мурашек, честно говоря… Такой оживленный и бурный, сейчас он похож на город-призрак, вроде Сайлент-Хилла. Все повторяют, что все происходящее - как в жутком триллере.

Из-за вируса пришлось ограничить общение со старшим поколением, за них сейчас все особенно тревожатся.

- Моя мама каждый день звонит, переживает. А вот родители мужа живут напротив, поэтому мы до сих пор видимся, но уже не целуемся. Итальянцы ведь очень экспрессивные, даже с малознакомыми при встрече целуются из вежливости. Может, отчасти из-за этого у нас такие масштабы эпидемии. Плюс сначала никто всерьез не воспринимал этот вирус, люди не меняли привычек и ходили вместе на аперитивы, играли в настолки по вечерам с друзьями… Сейчас такого нет, все стали беспокоиться о своих старичках. Мы не были у дедушки и бабушки мужа уже три недели, общаемся с ними по скайпу. Им по 85 лет, и если кто-то из нас окажется заражен, они этого просто не переживут. Как ни печально это осознавать, но единственное, чем мы можем помочь стране в данный момент, это переждать этот период дома.


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