Стоимость фрахта нефтяных танкеров за неделю выросла почти в 10 раз 2 13.03.2020, 13:52

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Цена фрахта сверхкрупных танкеров составляет от $200 тыс. до $300 тыс. в день.

Тарифы на фрахт нефтяных танкеров взлетели почти в 10 раз с конца прошлой недели на фоне планов крупнейших нефтяных экспортеров увеличить добычу, пишет interfax.by со ссылкой на The Wall Street Journal со ссылкой на брокеров.

Цена фрахта сверхкрупных танкеров составляет от $200 тыс. до $300 тыс. в день в зависимости от направления по сравнению с $33 тыс. в прошлую пятницу.

Судовладельцы и брокеры в Европе и Сингапуре сообщили, что саудовские судовые компании и, главным образом, National Shipping Co., также известная как Bahri, зафрахтовали 10 сверхбольших танкеров класса VLCC на апрель и ведут переговоры о резервировании еще 18 таких судов.

"Саудовцы несомненно готовятся наводнить рынок дешевой нефтью", - отметил главный судовой аналитик Bimco Питер Сэнд.

В то же время, эксперт не уверен в устойчивости роста спроса на транспортировку нефти, поскольку потребление нефти в этом году ниже, чем в прошлом, особенно в Китае.

Как отмечает Bimco, Китай является крупнейшим импортером нефти, на которого ежегодно приходится половина роста мирового потребления.

По информации брокеров, 30 танкеров класса VLCC были предварительно зарезервированы на ближайшие два месяца. Один из брокеров, на которого ссылается WSJ, сравнил нынешнюю ситуацию с октябрем прошлого года, когда крупнейшая судоходная компания Китая China COSCO Shipping Co. была включена в санкционный список США.

По мнению Fearnley Securities, из-за наращивания добычи в Саудовской Аравии появится спрос еще примерно на 60 танкеров класса VLCC.

Саудовская Аравия, не добившись в минувшую пятницу согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за эпидемии коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей. Во вторник Эр-Рияд заявил, что государственная нефтекомпания нарастит добычу в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с). Saudi Aramco сообщила в среду, что увеличит объем добывающих мощностей с 12 млн до 13 млн б/с.