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Непал отменил все экспедиции на Эверест из-за коронавируса

  • 13.03.2020, 13:57
Непал отменил все экспедиции на Эверест из-за коронавируса

Ограничения введены до 30 апреля.

Власти Непала с 14 марта приостановили до конца апреля выдачу туристических виз и отменило на этот срок все экспедиции альпинистов, в том числе и на высочайший пик планеты Эверест из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило местное издание The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве страны, передает korrespondent.net.

"Приостановка действия виз, за исключением дипломатических и официальных, вступит в силу 14 марта и продлится до 30 апреля", – сообщил источник.

По его данным, такое решение принял в четверг вечером координационный комитет во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Ишваром Покхрелом.

"В случае чрезвычайной необходимости всем иностранцам, желающим приехать в Непал, необходимо будет предоставить медицинскую справку о том, что они не имеют коронавируса, и подать на рассмотрение заявление в консульство Непала в своей стране", – добавил источник.

По его словам, все весенние экспедиции альпинистов, в том числе на пик Эверест, отменены, что лишит Непал многомиллионных доходов от альпинизма. Только правительство получало более $4 млн в год от продажи лицензий, желающим подняться на Эверест.

Отметим, что в Непале пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом.

Накануне стало известно, что Индия приостановила на месяц все туристические визы в качестве профилактики распространения коронавируса.

Также Турция отложила туристический сезон из-за COVID-19. Местные отели обычно начинают принимать туристов в конце марта, но в связи с коронавирусом власти призвали их отложить начало сезона до 15 апреля.


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