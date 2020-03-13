«Черный лебедь» нефти: Россия — всё? 3 13.03.2020, 14:08

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Это очень напоминает последние годы СССР.

Так, друзья, сегодня будет пост на одну интересную и важную тему — о том, что сейчас происходит с Россией, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович. Думаю, даже далекие от политики люди уже заметили, что в последние дни российский рубль значительно просел, и в настоящий момент курс доллара в России составляет 75 рублей — хотя еще совсем недавно курс был в 60-63 рубля.

Смешат попытки телевизионных пропагандистов как-то "объяснить" народу то, что мол все под контролем, у нас "экономика в рублях а не в долларах" — друзья, собственно эта самая "экономика" и просела, и абсолютно все равно, в чем ее измерять — в долларах, в евро или в попугаях. Упала покупательная способность рубля (его способность быть обмененным на определенное количество товаров и услуг) — а это значит, что просела вся экономика в целом. Что же случилось на самом деле? Тут целый комплекс причин, о которых я расскажу в сегодняшнем посте. Очевидно, что Россия сейчас входит в глубокий кризис, и то, что вы видите сегодня — это только самое его начало, так сказать верхушка айсберга.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что сейчас происходит с Россией и мысли о том, на что все это похоже.

Падение цен на нефть

Одной из причин падения курса российского рубля стало падение цен на нефть — в результате торгов, что прошли в понедельник, нефть на азиатских рынках обвалилась более чем на 30%. Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи, в результате чего Саудовская Аравия, что входит в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен на нефть. Кроме этого, саудиты предложили хорошие скидки тем, кто заключит с ними долгосрочные контракты — что еще понизило цены на нефть.

Это ни что иное, как так называемый "черный лебедь" для российской экономики. Этот термин предложил американский философ и трейдер Нассиб Талеб главным образом для обозначения труднопрогнозируемых событий, которые при этом имеют значительные последствия. Для российской экономики и бюджета, которые рассчитаны если не на рост, то на хотя бы сохранение относительно высоких цен на нефть — такое снижение и есть настоящий "черный лебедь" с непредсказуемыми последствиями.

Война в Сирии

Другой важный момент, который также влияет на снижение курса рубля и общую непривлекательность ("токсичность") России для инвесторов — это война в Сирии, куда путинизм втянулся для поддержки режима Асада — по старой советской привычке продолжая поддерживать всевозможных тиранов-людоедов и алкашей из первой квартиры подъезда. В последнее время в войну втянулась Турция, и асадовские войска и российские "ихтамнеты" несут в Сирии тяжелые потери — видео с уничтожением российской военной техники турецкими дронами облетели весь мир.

Война — огромная расходная статья для российского бюджета, плюс поддержка диктатора Асада не добавляет России никаких плюсов, скорее наоборот — делает страну и экономику более токсичной.

Международные иски. Конституция

А тут и суд начался — 9 марта в Гааге начато заседание суда по сбитому нидерландскому "Боингу" — несмотря на российскую пропаганду, многие голландцы и остальные европейские страны прекрасно знают, из чьего оружия был на самом деле сбит этот самолет, что обещает для России серьезные проблемы на международном уровне.

А тут еще и изменения в российской конституции на подходе — на 22 апреля, в день 150-летия вечно живого деда Ленина, идейного вдохновителя всех большевиков, антизападников, сталинистов, читателей книг про попаданцев, ватников и путинистов — назначено голосования по изменениям в Конституцию, где предлагается "обнулить президентские сроки" и заново выбрать молодого и полного сил обновленного Путина на российский трон — который и так уже там сидит дольше Брежнева.

На что это все похоже

И знаете, на что это все похоже? Лично мне все происходящее в России очень напоминает последние годы СССР — с войной в Афганистане, таким же падением курса нефти и таким же "несменяемым курсом вождя". Остается только гадать, чем все закончится в этот раз.