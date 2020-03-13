«Хрустальный сосуд» трещит по швам 2 Кирилл Василевский

13.03.2020, 14:26

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Молчание и бездействие властей по поводу коронавируса не удивляет белорусов.

«Крокодил не ловится, не растет кокос» - эти всем известные строки прекрасно иллюстрируют нынешнее положение дел диктатора и его прихвостней. Когда еще в самый канун президентских «выборов» урезали зарплату бюджетникам, стремительно падала национальная валюта, а стоимость топлива росла при том, что мировая цена на нефть падала?

Правитель не то, что не пытается решить ситуацию или хотя бы, по привычке, успокоить население - он в паническом бессилии лишь демонстрирует страх перед собственной обреченностью, собирая экстренные совещания по нефти в воскресение или стыдливо отмалчивается о том, что реально волнует всю страну – и о падении рубля, и о пандемии коронавируса.

А что ему сказать? Что за 25 лет разворовал в стране все, что только можно и собственноручно подтолкнул Беларусь к экономической и политической пропасти? Что медицина уничтожена на корню и в больницах в райцентрах нет элементарного оборудования? Что здоровье крепостных, которых гонят на работу, несмотря на угрозу их жизни, для него – пустой звук?

Не скажет. Боится.

«Хрустальный сосуд» трещит по швам. Найти сторонников Лукашенко или просто хотя бы тех, кто доверяет властям сегодня – большая удача. Обычные люди не то, что высказывают недовольство режимом – они пропитаны ненавистью к нему, открыто говорят о переменах.

Молчание и бездействие властей по поводу коронавируса очень знакомо белорусам. Это ведь не впервые. Власти советской Беларуси скрывали правду об аварии в Чернобыле, о реальной ситуации с экономикой – да обо всем, что нарушало картину «стабильности». Тогда молчание и ложь сыграли с ними плохую шутку, став последней каплей, переполнившей терпение людей.

То же самое может случиться и сейчас.

Трусливый узурпатор сам приложил все усилия для того, чтобы мы наконец отправили всю колхозную банду до скончания дней своих «ловить крокодила и собирать кокос».

Кирилл Василевский, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»