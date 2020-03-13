«Хрустальный сосуд» трещит по швам2
- Кирилл Василевский
- 13.03.2020, 14:26
- 1,209
Молчание и бездействие властей по поводу коронавируса не удивляет белорусов.
«Крокодил не ловится, не растет кокос» - эти всем известные строки прекрасно иллюстрируют нынешнее положение дел диктатора и его прихвостней. Когда еще в самый канун президентских «выборов» урезали зарплату бюджетникам, стремительно падала национальная валюта, а стоимость топлива росла при том, что мировая цена на нефть падала?
Правитель не то, что не пытается решить ситуацию или хотя бы, по привычке, успокоить население - он в паническом бессилии лишь демонстрирует страх перед собственной обреченностью, собирая экстренные совещания по нефти в воскресение или стыдливо отмалчивается о том, что реально волнует всю страну – и о падении рубля, и о пандемии коронавируса.
А что ему сказать? Что за 25 лет разворовал в стране все, что только можно и собственноручно подтолкнул Беларусь к экономической и политической пропасти? Что медицина уничтожена на корню и в больницах в райцентрах нет элементарного оборудования? Что здоровье крепостных, которых гонят на работу, несмотря на угрозу их жизни, для него – пустой звук?
Не скажет. Боится.
«Хрустальный сосуд» трещит по швам. Найти сторонников Лукашенко или просто хотя бы тех, кто доверяет властям сегодня – большая удача. Обычные люди не то, что высказывают недовольство режимом – они пропитаны ненавистью к нему, открыто говорят о переменах.
Молчание и бездействие властей по поводу коронавируса очень знакомо белорусам. Это ведь не впервые. Власти советской Беларуси скрывали правду об аварии в Чернобыле, о реальной ситуации с экономикой – да обо всем, что нарушало картину «стабильности». Тогда молчание и ложь сыграли с ними плохую шутку, став последней каплей, переполнившей терпение людей.
То же самое может случиться и сейчас.
Трусливый узурпатор сам приложил все усилия для того, чтобы мы наконец отправили всю колхозную банду до скончания дней своих «ловить крокодила и собирать кокос».
Кирилл Василевский, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»