Города Албании запрещают почти весь транспорт 13.03.2020, 14:32

Фото: Olsi Shehu/Anadolu Agency/Getty Images

Можно получить 5000 евро штрафа за нарушения.

Власти Албании ввели сверхжесткие меры в связи с коронавирусом, среди которых - запрет на использование авто и общественного транспорта в восьми городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач".

С утра пятницы и до полуночи воскресенья в восьми городах страны, среди которых Тирана, Дуррес, Шкодер, Лежа, Эльбасан, Люшня, Фиери и Влёра, нельзя ездить на авто и общественном транспорте.

Дороги, соединяющие Тирану и Дуррес с другими частями страны, перекрыты. Единственные транспортные средства, которым будет разрешено ездить - это государственные авто, грузовые транспортные средства, которые перевозят еду и медицинские препараты, и автомобили скорой помощи.

Приостановлена работа всех торговых центров и магазинов, кроме тех, которые продают продукты питания или медицинские товары. Закрыто большинство баров, кафе и ресторанов. Запрещены многолюдные собрания, конференции, спортивные мероприятия и встречи. Частично закрыты правительственные учреждения.

Закрыты предприятия легкой промышленности и колл-центры, работающие в основном на итальянский рынок.

Полиция и армия установили всего 70 контрольно-пропускных пунктов по всей стране, чтобы проверить, соблюдают ли люди требования самоизоляции. За нарушение условий карантина граждан ждет штраф в 5000 евро.

Полицейские транспортные средства транслируют через громкоговоритель сообщения, в которых просят граждан не выходить на улицы.

"Я прошу прощения тысячу раз, но эту войну нельзя выиграть иначе", - заявил премьер-министр Эди Рама.

Кроме того, Центральный банк Албании принял решение о трехмесячной отсрочке выплат по кредитам как для бизнеса, так и для домохозяйств.

По состоянию на вечер 12 марта в Албании подтверждено 23 случая заболевания коронавирусом, свидетельствуют данные ВОЗ.