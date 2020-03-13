Минздрав Беларуси: Дети не болеют коронавирусом, потому и карантин вводить не будем 10 13.03.2020, 14:38

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У медицинского ведомства довольно странная аргументация.

Сегодня Минздрав Беларуси проводит пресс-конференцию в связи с коронавирусом.

Представитель Минздрава Инна Карабан, отвечая на вопрос о введения карантина в детских садах и школах, заявила:

«Дети не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят его практически бессимптомно, и принимать на сегодняшний день эти меры нецелесообразно, поэтому принимать эти меры мы не будем».

Напомним, что белорусские власти предупредили руководителей медицинских учреждений об уголовной ответственности за распространение информации о заболеваемости коронавирусом, «чтобы не сеять панику и не дестабилизировать ситуацию в стране».

Ранее, белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство «оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий». Также глава Минздрава заявил об «особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом».

Минздрав Беларуси отказался вводить карантин в детских садах и учреждениях образования, несмотря на то, что тысячи белорусов требуют от властей это сделать. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич также потребовал от властей безотлагательно ввести карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Тем временем соседи Беларуси — Польша, Литва, Латвия — принимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом.