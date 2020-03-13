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Алесь Круткин: У Лукашенко есть только проблемы и страх за свою жизнь

  • 13.03.2020, 14:46
Алесь Круткин: У Лукашенко есть только проблемы и страх за свою жизнь
Алесь Круткин

Белорусам пора на свободу.

Видеоблогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Алесь Круткин вышел на свободу после рекордного для Беларуси срока ареста по административным делам. За решеткой – в изоляторах временного содержания Полоцка и Витебска - он провел 45 суток подряд. Алесь Круткин рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о своем заключении и ближайших планах.

- Какие первые впечатления после выхода на свободу?

- На самом деле, с «выходом на свободу» - это перебор. Да, я покинул стены витебского изолятора временного содержания, увидел родственников, друзей, солнце и весну. Но этого мало.

Выход на свободу будет для всех нас тогда, когда уйдет Лукашенко. Поверьте, 45 суток – не такой большой промежуток времени по сравнению с 26 годами диктатуры, которые у нас украдены. Сегодня нам нужно решать именно это проблему. 26 лет - это огромный срок, столько дают за убийства и особо тяжкие преступления. Это время, за которое повзрослело целое поколение белорусов, которые никогда не видели свободы. Никто из нас не заслужил такого срока, нам всем пора на свободу.

- Все равно арест на 45 суток по административным делам – это необычно даже для Беларуси. Чем вы так насолили властям?

- А они и сами говорили о том, что наклейка – это лишь повод. Истинная причина – активное участие в парламентской кампании осенью прошлого года, видеоблог и гражданская позиция. Я считаю, что Лукашенко должен сидеть за решеткой за все, что он сделал в отношении нашего народа. Я всегда говорил об этом и продолжу говорить. Также, как и о беспределе чиновников на местах, о воровстве и коррупции, о нарушении ими своих собственных законов.

Они боятся правды, они ведь знают, что все их преступления, документацией которых занимаются видеоблогеры, не останутся безнаказанными. Мы собираем доказательную базу для белорусского Нюрнберга, встречаемся с людьми, которые сегодня рассказывают, как их права нарушил конкретный чиновник, а завтра будут давать эти показания независимому суду. Наша сила – в прямом контакте с тысячами белорусов, которые предоставляют информацию видеоблогерам или распространяют ее. Это наводит ужас на чиновников на местах, которые по примеру своего хозяина возомнили себя этакими царьками, вершителями судеб обычных людей.

- Большую часть ареста вы провели в «одиночке». Но с кем-то удавалось пересекаться? Что говорили сокамерники?

- То же самое, что все остальные белорусы. Что пора что-то делать, что нужны перемены. Что седьмой срок для Лукашенко возможен только в одном месте – в том самом, где мы тогда находились, в тюрьме.

За полтора месяца я виделся с разными людьми. Были и предприниматели, и безработные, и те, кто прошел через уголовные дела, и те, кто воевал в Афганистане. Перемен хотят все.

- В одном из интервью вы назвали Лукашенко личным врагом. Что ему пожелаете?

- Личный враг он не только для меня, но и для миллионов белорусов. Но я чувствовал поддержку, находясь за решеткой. Да, мне не передали большую часть писем, но по поведению охранников я понимал, что их десятки. Я знал, что мои друзья приезжали встречать меня 15 и 30 суток назад, многие были на втором суде в Витебске. Да что говорить, если вчера сотрудники ИВС так перепугались активистов «Европейской Беларуси», которые пришли меня встречать, что отвезли на окраину города и освободили там.

У Лукашенко друзей нет. У него есть только проблемы и страх за свою жизнь. Я ему не психотерапевт, мне посоветовать нечего. Я просто не пожелал бы никому, даже своему врагу, оказаться на его месте.


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