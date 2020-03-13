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Поставки Tesla Model Y начались на полгода раньше

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  • 13.03.2020, 15:03
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Поставки Tesla Model Y начались на полгода раньше
Фото: Twitter/elonmusk

Первые клиенты получат свои авто уже сегодня.

Американский автопроизводитель Tesla начал поставлять своим клиентам электромомбили Model Y на полгода раньше. В компании ранее объявляли, что сроки поставок модели начнутся осенью 2020 года, однако некоторые заказчики получат свои кроссоверы уже в пятницу 13-го марта, пишет Electrek.

Отмечается, что презентация Tesla Model Y состоялась почти год назад – 15 марта 2019 года.

О том, что электрокары начнут доставлять в марте, сообщили сами покупатели. Так, клиентам пришли письма от компании с предложением подтвердить дату поставки через фирменный аккаунт.

Ранее сообщалось, что поставки начнутся с наиболее дорогой (и самой прибыльной для производителя) версии Tesla Model Y Performance, которую в США продают по цене в 60 990 долларов.

Этот электрокар почти до сотни разгоняется за 3,5 секунды и может развить максимальную скорость в 233 километра в час. Электромобиль способен на одном заряде преодолеть 507 километров.


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