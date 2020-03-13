Из-за коронавируса отменяют поезд Брест — Прага 13.03.2020, 15:21

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Чехия закрывает международное наземное транспортное сообщение.

С 14 марта закрывается продажа билетов на поезд Брест — Прага и Прага — Брест, сообщили в справочной службе Брестского отделения Белорусской железной дороги, пишет tut.by.

Отмена поездов связана с тем, что с завтрашнего дня Чехия закрывает международное наземное транспортное сообщение. Это касается международных поездов и автобусов. Международные авиарейсы будут осуществлять только пражский аэропорт имени Вацлава Гавела, сообщает Министерство транспорта Чехии.

Когда возобновится железнодорожное сообщение из Бреста в Прагу, пока не известно.

Напомним, накануне Чехия объявила о введении на 30 дней режима ЧС. Правительство приняло решение с 14 марта во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостановить прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. В Чехии зарегистрировано 96 случаев коронавируса.

В Беларуси коронавирус обнаружен у 27 человек, первые трое выписаны.

Ранее сообщалось, Белорусская железная дорога скорректировала расписание международных поездов из-за перехода стран Евросоюза и Украины, сообщает БелТА. Насчет отмены каких-либо рейсов информации не было.