В Беловежской пуще выросло поголовье зубров 1 13.03.2020, 15:23

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Фото: kp.by

Постоянный учет зубров в Беловежской пуще стали проводить еще в 1783 году.

Количество зубров в Национальном парке Беловежская пуща на начало 2020 года составило 604 особи, что на 32 головы больше, чем было в прошлом, сообщается на сайте нацпарка, передает interfax.by.

"Всего на начало 2020 года учтено 604 зубра (11 из которых содержатся в демонстрационных вольерах). Из них взрослые самцы – 84 особей (14%), взрослые самки – 294 особей (49%), молодняк(от 1,5 до 3,5 лет) – 148 особей (25%), телята до года – 78 особей (13%). По сравнению с прошлым годом количество зубров увеличилось на 32 головы (или на 5%) с 572 до 604 особей", - говорится в сообщении.

Постоянный учет зубров в Беловежской пуще стали проводить еще в 1783 году.

В сообщении отмечается, что "поскольку стада зубров рассредоточены по всей территории национального парка и охранной зоны (существует 5 беловежских группировок зубров: северная, северо-западная, центральная, южная, юго-западная), проведение учетов занимает длительный период. Кроме того, при возможности необходимо также определить пол и возраст каждого животного. В структуре популяции выделяются взрослые самцы и самки в возрасте более 3,5 лет, молодые неполовозрелые самцы и самки в возрасте от 1,5 до 3,5 лет, а также телята в возрасте до одного года".

В Научном отделе нацпарка также рассказали, что учёт и определение половозрастной структуры в небольших группах зубров для опытных специалистов не составляет особых затруднений. Сложности возникают с большими скоплениями этих животных до 200 особей. В таких случаях на помощь приходит фотоаппарат с хорошей оптикой.