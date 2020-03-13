Хунта в Москве 5 Иван Яковина, «Новое время»

13.03.2020, 15:40

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Россия вступила в очень непростой период своего существования.

Федерация вышла из договора ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года. Они обвалились до $35 за баррель. Тем временем, Путин решил продлить свою власть до 2036 года.

Обвал цен на нефть

Едва только прошла мини-война против Турции, которую Кремль проиграл, как тут же начался тяжелый экономический кризис. В минувшие выходные Россия и Саудовская Аравия не сумели договориться о продлении действия соглашения по ограничению экспорта нефти на мировые рынки.

С 2016 года это соглашение позволяло держать нефтяные цены на относительно высоком уровне — более $65 за баррель. Однако с конца января из-за пандемии коронавируса во всем мире быстро стало падать потребление нефти. Цены на углеводороды сразу же пошли вниз.

Саудовская Аравия и Россия встретились, чтобы обсудить вероятное сокращение добычи и экспорта нефти 6 марта в штаб-квартире Организации стран экспортеров-нефти.

Россияне без объяснения отказались сокращать объемы добычи нефти. В результате сразу после переговоров цены на будущие поставки нефти обвалились до $40 за баррель. Акции российских компаний на бирже в Лондоне упали на 20%. Курс рубля на мировых биржах опустился с 65 до 75 рублей за доллар.

Магазины начали поднимать цены сначала на импортные товары и лекарства, а потом — вообще не все. Подконтрольные Кремлю СМИ объявили, что:

— снижение цены на нефть позволит убрать из игры американских производителей сланцевой нефти;

— российские СМИ сообщили, что инфляция в 2% слишком мала. Центробанку нужно около 3,5%;

— они рассказали, что импортозамещение не даст поднять цены на еду и лекарства;

— пропаганда объявила, что российская перерабатывающая промышленность выиграет от девальвации.

Производители сланцевой нефти не разорятся, а просто законсервируют добычу. Это очень просто делается. А реальная инфляция намного выше, чем сообщает российская пропаганда.

Производители продают свои товары за рубли, но свои собственные доходы считают в долларах. Россия ничего не производит сама. Даже приборы и машины для добычи нефти она закупает за границей, своего нет вообще ничего.

В общем, эти доводы о «полезном» кризисе — это просто попытка успокоить население. На самом деле, ситуация намного хуже.

Саудовская Аравия уже отказалась говорить с Россией, которая поняла, что натворила, и попросила все-таки вернуться в сделку по ограничению добычи нефти. Саудиты хотят нанести российской нефтедобыче очень мощный удар.

Ну и главное — основная причина падения цен на нефть никуда не делась. Пандемия коронавируса продолжается. В мире сокращается потребление нефти. Кроме того, в северное полушарие приходит весна — нефтепродуктов для отопления надо намного меньше.

«Черный лебедь»

Кремль мог бы сократить социальные выплаты населению, но сейчас не может. Потому что 22 апреля россияне должны пойти и проголосовать за поправки в конституцию РФ. Для этого они должны быть относительно довольны жизнью. А в сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму. Для этого Путину нужны относительно сытые и подданные.

Поэтому российской власти надолго резервов не хватит. Год-полтора — это максимум. И это при условии, что эпидемия коронавируса не начнется в самой России, так как быстро прикончить ее экономику.

Коронавирус стал тем самым «черным лебедем», который уже запустил в России серьезный экономический кризис. И если обстоятельства сложатся для Путина неблагоприятно, он вполне может потерять не только свой пост, но и свою жизнь.

Захват Кремля

Приход кризиса стал напоминать россиянам события 2008 или 2014 годов, когда рубль обваливался, их доходы сокращались. Однако во вторник 10 марта к этому добавились еще и ассоциации с 1991 годом, когда власть в Москве захватил путч ГКЧП.

Последние два месяца в России обсуждались поправки в конституцию, которые предложил Путин. В ней обсуждалось все, кроме того, как изменится конфигурация власти и какое место в ней будет занимать сам Путин. Все-таки 10 марта Госдума собралась, чтобы решить судьбу Путина.

Но в России депутаты — это обычные «шестерки» для «пахана». Они просто не имеют права решать его судьбу.

Но потом выступила Валентина Терешкова. Она по бумажке прочитала, что предлагает обнулить путинские президентские сроки. После этого в Думе появился сам Путин и сказал, что поддерживает предложение Терешковой, если Конституционный суд будет не против.

Путин еще добавил, что согласится на такое обнуление, если народ проголосует за поправки 22 апреля 2020 года. Но он, скорее всего, останется президентом минимум до 2036 года. Проблема в том, сам Путин создал такую систему власти, из которой у него только два выхода — либо на скамью подсудимых, либо на кладбище.

Впрочем, Путин не стал ни главой госсовета, ни главой совета безопасности, ни лидером объединенного государства с Белоруссией.

Сохранить свое политическое и физическое выживание он может лишь в статусе президента. И для этого ему пришлось совершить государственный переворот и захват власти.

Я уверен, что само окружение Путина не станет терпеть его правление еще 16 лет. Надвигающийся экономический кризис сделает решение этой задачи относительно простым — недовольство простых людей и богатых элит сейчас будет только нарастать.

Ну а в целом, сейчас уже даже в России все понимают, что с 10 марта настоящая хунта — она не в Киеве, а в Москве. Именно там Владимир Путин совершил самый настоящий государственный переворот.

Иван Яковина, «Новое время»