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Представитель ВОЗ: Мы ожидаем в Беларуси рост новых случаев коронавируса

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  • 13.03.2020, 15:53
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Представитель ВОЗ: Мы ожидаем в Беларуси рост новых случаев коронавируса
Фото: Reuters

Однако власти вводить карантин отказываются.

Сегодня Минздрав Беларуси провел пресс-конференцию в связи с коронавирусом.

Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси высказался о недавном заявлении ВОЗ, в котором было упомянуто, что ситуацию с коронавирусом в мире можно трактовать как пандемию.

- Если говорить совсем точно, это не является объявлением пандемией. Это больше характеристика ситуации, сложившейся во всем мире. Почему? Из-за большого количества новых случаев и быстрого роста заболеваемости. Мы ожидаем и в Беларуси рост новых случаев – это неизбежность эпидемиологического процесса.

При этом белорусские власти вводить карантин отказываются. Представитель Минздрава, отвечая на вопрос о введения карантина в детских садах и школах, заявила: «Дети не болеют коронавирусом, а если и болеют, то переносят его практически бессимптомно, и принимать на сегодняшний день эти меры нецелесообразно, поэтому принимать эти меры мы не будем».

Напомним, что белорусские власти предупредили руководителей медицинских учреждений об уголовной ответственности за распространение информации о заболеваемости коронавирусом, «чтобы не сеять панику и не дестабилизировать ситуацию в стране».

Ранее, белорусские власти досрочно прекратили карантин в БНТУ, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, а министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что его министерство «оценивает риск развития тяжелых форм болезни как не очень высокий». Также глава Минздрава заявил об «особых преимуществах Беларуси в борьбе с коронавирусом».

Минздрав Беларуси отказался вводить карантин в детских садах и учреждениях образования, несмотря на то, что тысячи белорусов требуют от властей это сделать. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич также потребовал от властей безотлагательно ввести карантин в связи с эпидемией коронавируса.

Тем временем соседи Беларуси — Польша, Литва, Латвия — принимают эффективные меры по борьбе с коронавирусом.


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