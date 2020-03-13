ГАИ: Камеры скорости не исчезнут, а переедут в «спальники» 7 13.03.2020, 15:56

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Там же появятся и устройства фиксации средней скорости.

В конце декабря прошлого года с дорог страны исчезли мобильные камеры скорости. Всего в стране функционировало более полусотни таких устройств. Это произошло после критики «писем счастья» со стороны президента. Прошло пару месяцев, и их вновь стали замечать водители, хотя изначально МВД констатировало, что с их исчезновением не произошло всплеска ДТП. Идет обратный процесс? Этот вопрос onliner.by адресовал главе Госавтоинспекции.

Мобильные камеры

— Мобильные камеры на самом деле работают, — заявил начальник главного управления ГАИ МВД Дмитрий Корзюк в ходе прямой линии. — Есть места, где существует проблема со скоростезависимыми ДТП. Эти участки нами проанализированы. Установка там мобильных датчиков эффективна. Кроме того, стационарные камеры, установленные по тому же принципу, оставались работать. Мобильные камеры убрали, чтобы еще раз проанализировать и выстроить новую систему, которая позволит более лояльно и благоприятно для участников движения решать проблемы безопасности. На статистике аварий с тяжкими последствиями их исчезновение не повлияло — такой же уровень, что и в прошлом году за этот период.

— Сейчас мы требуем при установке мобильных датчиков устанавливать знаки и более детально подходить к анализу того, для чего они там нужны, — дополнил руководитель УГАИ. — Мобильные камеры будут появляться в определенных местах до тех пор, пока мы не реализуем там техническое решение (имеется в виду изменение организации движения в пользу безопасности. — Прим.). Обращаю внимание, что значительная часть мобильных камер переезжает в спальные районы. Эта тенденция продолжится.

Камеры средней скорости

— Госавтоинспекция поддерживает переход на камеры фиксации средней скорости движения, считает их эффективными. Это было наше предложение. Мы видим такой контроль применяемым у школ, в спальных районах, у мест концентрации людей (магазины, кинотеатры, дома культуры и так далее) — одним словом, там, где люди должны ощущать себя более защищенными. Рано или поздно мы к этому придем. Это достаточно близкое будущее. Подчеркну, что речь об установке камер с фиксацией средней скорости на трассах не идет.