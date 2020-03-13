закрыть
13 марта 2020, пятница, 18:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Дед-обнулитель

9
  • Александр Сотник
  • 13.03.2020, 16:01
  • 5,698
Дед-обнулитель
Александр Сотник

Ничему у стерхов не научился.

Нерадужные перспективы замаячили на горизонте с перспективой накрыть страну вместе с «братвой»: это дедушка обнулил отношения с ОПЕК и лично с саудитами. Его министр Новак по-хамски покинул переговоры, после чего саудовский принц позвонил Путину, а тот не снял трубку. А пару дней спустя уже сам Путин обрывал телефонные провода, но принц на связь так и не вышел. Точнее, держал ее в одностороннем порядке, сообщая миру о фантастическом демпинге, к которому присоединились Кувейт, Нигерия и даже Ирак. В ту минуту, когда пишутся эти строки, саудиты объявили о цене в 25 долларов за бочку, но похоже, что нефтяная война только начинается и впереди новые сообщения о распродажах с обозначением шоковых цен. А это значит, что 75 за доллар – не предел. И 80, и 100. Дефолт! – как много в этом звуке. А ведь предупреждали, что Мишустин – просто постаревший «Киндер-сюрприз»…

Пугливый дед, почуяв приближение бабушкиных органов, тотчас велел распечатать Фонд Национального Благосостояния, который – понятно – будет опустошен очень быстро. И чем убедительнее нарисуется бабуся – тем отчаянней и резче будут «дербанить» этот Фонд путинские кореша. Уложатся в полгода, если не раньше. В плане воровства братва – сплошные стахановцы. А с «обнулением» президентства случился не просто промах, а именно – фатальная ошибка. Парень окончательно разминулся с реальностью и решил намерять себе власть вечную на уровне Господа, не учтя несколько факторов: коронавирус как катализатор мирового кризиса, нервных саудитов и усталость собственного электората. А когда начнется реальный голод – просто потому, что Россия не производит ничего, кроме уголовных понтов – за само слово «Путин» можно будет огрести по щам в самом «скрепном» коллективе. ВЦИОМ поет о рейтинге доверия и готовности голосовать, широко раздвинув ноги, но это – грубое пропагандистское вранье. На самом деле рейтинг Путина уже сейчас чудовищно низок, и планомерно «показывает отрицательный рост». Подавляющему большинству плевать на вождя: «лишь бы не трогали и дали пожрать».

Думающие россияне в шоке от бандитского стиля управления страной, они устали бояться, врать самим себе и всему миру. Но есть и другая – темная Россия, на которую кремлевский пацан может сделать ставку. Это тот «глубинный коллектор» с зоновским сознанием, что был воспет идеологом-самоучкой Сурковым-Дудаевым. Накачав безмозглый плебс победобесием, Путин попробует поднять знамя воинственной империи с призывом взять то, что якобы принадлежит так называемому «русскому миру». Если схлопнется путиномика – можно собрать орду дикарей и послать ее в Украину – убивать и «добывать трофеи».

И есть шанс, что «АУЕвший» плебс воспримет этот призыв как спасение. Война уравнивает всех, ибо перед лицом смерти привилегированных нет. Орда Гиви и Моторыл ринется в Украину, а встретив упорное сопротивление – взмолится: «Забомби, Путин! Забомби и зачисти!» И вожделенный тактический ядерный удар будет нанесен. Не по Киеву, конечно (Киев нужен фюреру целехоньким), а вот по Львову – запросто. Этот любимый чемоданчик – хуже ружья, висящего на МХАТовской стенке. 20 лет мозолит глаза и увлажняет пацанскую ладошку: «А что будет, если нажать? Не зря же доверены мне судьбы мира. Так отчего бы не распорядиться ими – дерзко и решительно? А заодно посмотреть, как жидко потечет Европа, выражая озабоченность…»

Низкие цены на нефть обрушили СССР, а путинская Россия – понтующаяся вокзальная воровка в сравнении с «совком», казавшимся когда-то несокрушимым. В итоге только это и смогут повторить потомки гомо-советикус: обрушение по всей площади законопаченной пещеры. Напоследок они могут выползти в этот мир, чтобы совершить заключительный убийственный набег, в огне которого и сгорят.

В принципе, у волчьей стаи, толкущейся возле промахнувшегося пахана, еще есть возможность развернуть ход истории: взять суперклей и склеить вождю нежные ласты. Но пока ни у кого не возникает даже отдаленной мысли о заговоре: ведь Путин – лучшая гнида из всех гнид в этом блошином цирке. Но если от цены в 25 долларов в Кремле воцарилась падучая – то что будет, когда саудиты объявят цену в 15? А если в 12, 10 или – не приведи конституционный Господь – в 5 баксов за баррель? В последнем случае окно возможностей сужается до двух вариантов: быстрая большая война с оглушительным поражением или скоропостижный переворот с тушкой на лафете. Причем, все будет по-взрослому: слезы, траур и печаль. Даже бабло на алых подушечках. А потом – «прости, мир, постсоветских засранцев, нас путинский бес попутал, оказавшийся маньяком и аферюгой мирового масштаба, а мы и не разглядели…» И перекрасится тусовочка, и даже Симоньян убьет в себе бобриху, а Соловьев переболев коронавирусом, подхваченным в Италии, ударится оземь в припадке искреннего покаяния и уволится с ТВ. И что с ними делать? Вешать, что ли?.. Человечество нынче цивилизованное – смягчится и простит. Чай, не во времена сурового Нюрнберга живем…

Но это лишь в случае скоропостижного Вовочки, а вероятность данного сценария ничтожно мала, ибо масть держит «Gopnicusperfectus», как и было сказано: лучший сукин сын Лубянки, наиблагороднейшая отрыжка подворотни. Стало быть – психанет по-настоящему и развоюется. А потом умытое кровью человечество подтвердит ныне спорный тезис автора этих строк: «Фашизм нельзя победить изнутри, он побеждается только снаружи, и выдавливается с кровью и слезами».

О, сколько символизма в изящном появлении коронавируса, ускорившего до сих пор заторможенные процессы. Блажен Путяра, виртуоз понтовой распальцовки и собственник трубы, триумфально засунутой саудитами в ж… Однажды глядя на лепешку, оставшуюся от супер-мачо на асфальте истории, можно будет только покачать головой: «Ничему у стерхов не научился. Отрицательно взлетел!..»

Александр Сотник, sotnik-tv.com


популярное за неделю

Мнение

Спасти жизни людей!
Спасти жизни людей! Николай Статкевич
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь
Нацыятворчы сцяг падхапіла моладзь Алесь Марачкін
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял
Для своей cемьи Лукашенко меры уже принял Павел Северинец
Страна ржавых тракторов
Страна ржавых тракторов Александр Класковский