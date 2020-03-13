Дед-обнулитель 9 Александр Сотник

13.03.2020, 16:01

5,698

Александр Сотник

Ничему у стерхов не научился.

Нерадужные перспективы замаячили на горизонте с перспективой накрыть страну вместе с «братвой»: это дедушка обнулил отношения с ОПЕК и лично с саудитами. Его министр Новак по-хамски покинул переговоры, после чего саудовский принц позвонил Путину, а тот не снял трубку. А пару дней спустя уже сам Путин обрывал телефонные провода, но принц на связь так и не вышел. Точнее, держал ее в одностороннем порядке, сообщая миру о фантастическом демпинге, к которому присоединились Кувейт, Нигерия и даже Ирак. В ту минуту, когда пишутся эти строки, саудиты объявили о цене в 25 долларов за бочку, но похоже, что нефтяная война только начинается и впереди новые сообщения о распродажах с обозначением шоковых цен. А это значит, что 75 за доллар – не предел. И 80, и 100. Дефолт! – как много в этом звуке. А ведь предупреждали, что Мишустин – просто постаревший «Киндер-сюрприз»…

Пугливый дед, почуяв приближение бабушкиных органов, тотчас велел распечатать Фонд Национального Благосостояния, который – понятно – будет опустошен очень быстро. И чем убедительнее нарисуется бабуся – тем отчаянней и резче будут «дербанить» этот Фонд путинские кореша. Уложатся в полгода, если не раньше. В плане воровства братва – сплошные стахановцы. А с «обнулением» президентства случился не просто промах, а именно – фатальная ошибка. Парень окончательно разминулся с реальностью и решил намерять себе власть вечную на уровне Господа, не учтя несколько факторов: коронавирус как катализатор мирового кризиса, нервных саудитов и усталость собственного электората. А когда начнется реальный голод – просто потому, что Россия не производит ничего, кроме уголовных понтов – за само слово «Путин» можно будет огрести по щам в самом «скрепном» коллективе. ВЦИОМ поет о рейтинге доверия и готовности голосовать, широко раздвинув ноги, но это – грубое пропагандистское вранье. На самом деле рейтинг Путина уже сейчас чудовищно низок, и планомерно «показывает отрицательный рост». Подавляющему большинству плевать на вождя: «лишь бы не трогали и дали пожрать».

Думающие россияне в шоке от бандитского стиля управления страной, они устали бояться, врать самим себе и всему миру. Но есть и другая – темная Россия, на которую кремлевский пацан может сделать ставку. Это тот «глубинный коллектор» с зоновским сознанием, что был воспет идеологом-самоучкой Сурковым-Дудаевым. Накачав безмозглый плебс победобесием, Путин попробует поднять знамя воинственной империи с призывом взять то, что якобы принадлежит так называемому «русскому миру». Если схлопнется путиномика – можно собрать орду дикарей и послать ее в Украину – убивать и «добывать трофеи».

И есть шанс, что «АУЕвший» плебс воспримет этот призыв как спасение. Война уравнивает всех, ибо перед лицом смерти привилегированных нет. Орда Гиви и Моторыл ринется в Украину, а встретив упорное сопротивление – взмолится: «Забомби, Путин! Забомби и зачисти!» И вожделенный тактический ядерный удар будет нанесен. Не по Киеву, конечно (Киев нужен фюреру целехоньким), а вот по Львову – запросто. Этот любимый чемоданчик – хуже ружья, висящего на МХАТовской стенке. 20 лет мозолит глаза и увлажняет пацанскую ладошку: «А что будет, если нажать? Не зря же доверены мне судьбы мира. Так отчего бы не распорядиться ими – дерзко и решительно? А заодно посмотреть, как жидко потечет Европа, выражая озабоченность…»

Низкие цены на нефть обрушили СССР, а путинская Россия – понтующаяся вокзальная воровка в сравнении с «совком», казавшимся когда-то несокрушимым. В итоге только это и смогут повторить потомки гомо-советикус: обрушение по всей площади законопаченной пещеры. Напоследок они могут выползти в этот мир, чтобы совершить заключительный убийственный набег, в огне которого и сгорят.

В принципе, у волчьей стаи, толкущейся возле промахнувшегося пахана, еще есть возможность развернуть ход истории: взять суперклей и склеить вождю нежные ласты. Но пока ни у кого не возникает даже отдаленной мысли о заговоре: ведь Путин – лучшая гнида из всех гнид в этом блошином цирке. Но если от цены в 25 долларов в Кремле воцарилась падучая – то что будет, когда саудиты объявят цену в 15? А если в 12, 10 или – не приведи конституционный Господь – в 5 баксов за баррель? В последнем случае окно возможностей сужается до двух вариантов: быстрая большая война с оглушительным поражением или скоропостижный переворот с тушкой на лафете. Причем, все будет по-взрослому: слезы, траур и печаль. Даже бабло на алых подушечках. А потом – «прости, мир, постсоветских засранцев, нас путинский бес попутал, оказавшийся маньяком и аферюгой мирового масштаба, а мы и не разглядели…» И перекрасится тусовочка, и даже Симоньян убьет в себе бобриху, а Соловьев переболев коронавирусом, подхваченным в Италии, ударится оземь в припадке искреннего покаяния и уволится с ТВ. И что с ними делать? Вешать, что ли?.. Человечество нынче цивилизованное – смягчится и простит. Чай, не во времена сурового Нюрнберга живем…

Но это лишь в случае скоропостижного Вовочки, а вероятность данного сценария ничтожно мала, ибо масть держит «Gopnicusperfectus», как и было сказано: лучший сукин сын Лубянки, наиблагороднейшая отрыжка подворотни. Стало быть – психанет по-настоящему и развоюется. А потом умытое кровью человечество подтвердит ныне спорный тезис автора этих строк: «Фашизм нельзя победить изнутри, он побеждается только снаружи, и выдавливается с кровью и слезами».

О, сколько символизма в изящном появлении коронавируса, ускорившего до сих пор заторможенные процессы. Блажен Путяра, виртуоз понтовой распальцовки и собственник трубы, триумфально засунутой саудитами в ж… Однажды глядя на лепешку, оставшуюся от супер-мачо на асфальте истории, можно будет только покачать головой: «Ничему у стерхов не научился. Отрицательно взлетел!..»

Александр Сотник, sotnik-tv.com