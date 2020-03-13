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В Беларуси нельзя сделать тест на коронавирус

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  • 13.03.2020, 16:20
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В Беларуси нельзя сделать тест на коронавирус

Сделать тест в обычных поликлиниках нельзя, не делают его и в платных медицинских центрах.

Onliner поинтересовался у Минздрава, когда можно будет сделать тест любому человеку и всем ли нужно его делать.

— Когда можно будет сделать тест на коронавирус во всех учреждениях, во всех медцентрах и лабораториях, чтобы все, кто хочет, могли бы себя проверить и успокоиться? — задали вопрос представителям министерства.

— Всем тест делать не нужно, — отметила Инна Карабан. — Потому что отрицательный тест — это не есть показатель того, что у человека нет коронавируса. Он мог быть сегодня отрицательным, а через два дня положительным. Поэтому тестируются только те лица, которые вернулись из неблагополучных стран по коронавирусной инфекции. Все тяжелые пневмонии у нас тестируются, в том числе и у тех пациентов, которые находятся на ИВЛ. Конечно, тестируются контакты первого уровня, которые были выявлены в ходе нашего эпидрасследования.

Что делать, если есть симптомы ОРЗ?

Если у вас возникли симптомы респираторного заболевания (повышение температуры более 37,1°С, кашель и другие) и вы в течение последних 14 дней вернулись из эпиднеблагополучных по коронавирусной инфекции стран, а также тем, кто с ними контактировал (контакты 2-го уровня), нужно вызвать скорую помощь и сообщить о факте возвращения из эпиднеблагополучной страны с указанием даты возвращения или о том, что вы находитесь под наблюдением как «контакт 2-го уровня». Лабораторное обследование будет проведено по месту госпитализации.

Куда звонить при подозрениях?

Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.


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