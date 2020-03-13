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Польша обещает бесплатное лечение белорусским и украинским мигрантам

  • 13.03.2020, 16:39
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Польша обещает бесплатное лечение белорусским и украинским мигрантам

Лечение зараженных коронавирусам покрывается из бюджета Польши.

Иностранцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение.

Об этом в комментарии "Укринформа" сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал Андрусевич, отвечая на вопрос, получат возможность лечения те граждане Украины в Польше, не имеющих медицинского страхования или страховой полис которых не покрывает длительного пребывания в больнице.

На сегодня в Польше находится примерно 1-1,5 полтора миллиона трудовых мигрантов из Украины.

По состоянию на 13 марта в Польше зафиксировано 64 больных с коронавирусом, одна пациентка умерла.

Власти Польши решили объявить состояние эпидемической угрозы из-за пандемии коронавируса.


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