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В мире остался единственный ультрабогач

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  • 13.03.2020, 16:53
  • 3,781
В мире остался единственный ультрабогач
ДЖЕФФ БЕЗОС
ФОТО: ЕРА

Его личное состояние больше 100 миллиардов долларов.

В мире остался единственный ультрабогач с личным состоянием больше 100 миллиардов долларов. Им стал основатель и крупнейший акционер Amazon Джефф Безос, следует из данных Bloomberg Billionaire Index, передает lenta.ru.

По данным на 13 марта, состояние Безоса оценивается в 105 миллиардов долларов, в то время как у его ближайшего преследователя — основателя Microsoft Билла Гейтса — 98 миллиардов долларов. На третьем месте — основатель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с 70,2 миллиарда.

Из-за случившегося 12 марта обвала на фондовом рынке США, ставшего самым крупным за последние 30 лет, потери 20 богатейших людей мира составили 78 миллиардов долларов. Потери Безоса оцениваются в восемь миллиардов (около семи процентов состояния), Гейтса — 5,3 миллиарда, Баффета — 5,2 миллиарда.

Также в первую пятерку входят владелец французского холдинга LVMH Бернар Арно с состоянием в 68,4 миллиарда долларов и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг с 59,5 миллиарда.


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