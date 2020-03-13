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В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

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  • 13.03.2020, 16:58
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В Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса

71-летняя женщина вернулась из Польши две недели назад. 

В Украине от коронавируса умер первый человек — это 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области.

Об этом сообщили в Минздраве, пишет сайт hromadske.ua.

«71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным », - говорится в сообщении.

В Житомирской обладминистрации рассказали, что женщина, у которой обнаружили коронавирус, вернулась из Польши 1 марта. Ее состояние здоровья ухудшилось 3 марта, но она не обратилась к врачам и не самоизолировалась, а 8 марта ходила в церковь.

Ранее сообщалось, что Украина на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса. И в то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

В стране было зафиксировано три случая коронавируса.


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