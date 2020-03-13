Белорусы сами принимают меры по борьбе с коронавирусом 6 13.03.2020, 17:02

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Человеческая жизнь и здоровье - далеко не на первом месте в списках приоритетов диктатора.

Тотальное недоверие властям делает свое дело. Белорусы привыкли к тому, что во время чрезвычайных ситуаций нужно делать не то, что советуют по БТ, а обратное. Это мы видим и сейчас, пишет Telegram-канал «Баста!».

Нас уверяют, что падение российского рубля и цен на нефть не отразится на отечественной валюте – мы идем в обменники. Очереди у них уже стали обычным делом, из некоторых райцентров – Мозыря, Полоцка, Барановичей уже сообщают о нехватке валюты.

Власти отказываются вводить карантин из-за короновируса – частные фирмы отправляют работников по домам, люди сдают билеты на концерты и спортивные мероприятия. Сегодня утром заметно меньше пассажиров было в общественном транспорте.

Мы знаем, что человеческая жизнь и здоровье - далеко не на первом месте в списках приоритетов диктатора. Когда речь идет о них – БТ нам не указ.

Наибольшему риску подвергаются те, кого обязывают быть на рабочем месте – бюджетники, работники госпредприятий. Им угрожают увольнением в случае «прогулов» - даже тем, кто имел контакты с подозреваемыми на вирус. Врачам под угрозой уголовных дел запрещают распространять информацию о количестве заболевших даже обычным гриппом. Студентов БГУ и БНТУ, среди которых были уже обнаружены зараженные коронавирусом, загоняют на пары.

При этом, все мы видим, какие меры принимают в соседних странах, знаем о том, какое количество зараженных в Литве, Польше, Украине. Неужели кто-то думает, что у нас – при намного худшем уровне медицины и открытых границах все по-другому?

Понятно, почему белорусские власти не хотят вводить карантин – это ударит по и без того дышащей на ладан экономике. Но если не принять решительных мер по противодействию распространения пандемии – завтра может быть уже поздно.

Берите ответственность на себя. Избегайте массовых скоплений людей, запасайтесь продуктами и требуйте введения карантина – если не на уровне всей страны, то хотя бы в своих учебных заведения, организациях, городах. От этого зависят наши жизни и здоровье.